La visita del papa a Tenerife bate récords: ya triplica los voluntarios de la última visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz
La masiva respuesta al llamamiento para colaborar en la visita del papa León XIV a Tenerife refleja el entusiasmo de los feligreses, con parroquias y colectivos organizando desplazamientos desde otras islas
La visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para el viernes 12 de junio y con la que finalizará su viaje a España, avanza a medio centenar de voluntarios inscritos al día. El responsable de ‘reclutar’ mano de obra para colaborar de forma desinteresada en la organización, Pedro López, habla de un boom de voluntarios, lo que permite que en la actualidad ya se superen los 1.100 inscritos; y todavía está abierto el plazo y se contempla llegar a 1.500.
Crecimiento sin precedentes
El dato no solo sorprende por su volumen, sino también por la rapidez. Según explica Pedro López, responsable del dispositivo, en apenas diez días se sumaron más de 600 personas, superando ampliamente registros recientes en eventos multitudinarios como la visita de la Virgen de Candelaria; los registros para el papa ya duplican el número de voluntarios que se movilizaron en la peregrinación de la Patrona a Santa Cruz y La Laguna, y triplican la movilización del último traslado, en octubre.
Aunque Pedro López confiere el mérito a cuantos dan el ‘sí, quiero’, el poder de convocatoria es el reflejo de una maquinaria bien engrasada gracias a las dos últimas peregrinaciones de la Virgen de Candelaria, imagen que, junto al Cristo de La Laguna, estará en el altar mayor de la eucaristía que presidirá el papa en el puerto santacrucero.
Un voluntariado abierto a todos
El perfil de voluntarios que se busca llama la atención. «Aquí lo único que hace falta es tener ganas», resume López. Desde jóvenes hasta personas mayores, todos tienen cabida: desde tareas logísticas hasta atención al público o información básica. «Todas las manos son bienvenidas», insiste. Como ejemplo, la acogida del punto de información de la Casa Mesa, por donde pasan hasta cien personas al día en busca de información.
Aunque aún no se ha abierto el registro para asistir a los actos centrales, parroquias y colectivos ya comienzan a organizar desplazamientos, con aviones y guaguas prácticamente completos desde otras islas.
Mientras tanto, la organización trabaja contrarreloj en aspectos logísticos, desde la coordinación con parroquias hasta la distribución de tareas entre los voluntarios. El objetivo inicial, fijado en 1.500 participantes, parece cada vez más cercano.
Con todo, más allá de cifras récord, desde la organización se insiste en el valor simbólico del momento. «Estamos ante un acontecimiento que no se repetirá», subraya López, quien destaca el orgullo colectivo de formar parte de un evento que quedará en la memoria de la isla. Porque, como él mismo señala, dentro de años muchos podrán decir que estuvieron allí, formando parte del equipo humano que hizo posible la primera visita de un Papa a Tenerife.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
- La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
- La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
- La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina
- La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa
- Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites