La visita del papa a Tenerife bate récords: ya triplica los voluntarios de la última visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz

La visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para el viernes 12 de junio y con la que finalizará su viaje a España, avanza a medio centenar de voluntarios inscritos al día. El responsable de ‘reclutar’ mano de obra para colaborar de forma desinteresada en la organización, Pedro López, habla de un boom de voluntarios, lo que permite que en la actualidad ya se superen los 1.100 inscritos; y todavía está abierto el plazo y se contempla llegar a 1.500.

Crecimiento sin precedentes

El dato no solo sorprende por su volumen, sino también por la rapidez. Según explica Pedro López, responsable del dispositivo, en apenas diez días se sumaron más de 600 personas, superando ampliamente registros recientes en eventos multitudinarios como la visita de la Virgen de Candelaria; los registros para el papa ya duplican el número de voluntarios que se movilizaron en la peregrinación de la Patrona a Santa Cruz y La Laguna, y triplican la movilización del último traslado, en octubre.

Aunque Pedro López confiere el mérito a cuantos dan el ‘sí, quiero’, el poder de convocatoria es el reflejo de una maquinaria bien engrasada gracias a las dos últimas peregrinaciones de la Virgen de Candelaria, imagen que, junto al Cristo de La Laguna, estará en el altar mayor de la eucaristía que presidirá el papa en el puerto santacrucero.

Un voluntariado abierto a todos

El perfil de voluntarios que se busca llama la atención. «Aquí lo único que hace falta es tener ganas», resume López. Desde jóvenes hasta personas mayores, todos tienen cabida: desde tareas logísticas hasta atención al público o información básica. «Todas las manos son bienvenidas», insiste. Como ejemplo, la acogida del punto de información de la Casa Mesa, por donde pasan hasta cien personas al día en busca de información.

Aunque aún no se ha abierto el registro para asistir a los actos centrales, parroquias y colectivos ya comienzan a organizar desplazamientos, con aviones y guaguas prácticamente completos desde otras islas.

Mientras tanto, la organización trabaja contrarreloj en aspectos logísticos, desde la coordinación con parroquias hasta la distribución de tareas entre los voluntarios. El objetivo inicial, fijado en 1.500 participantes, parece cada vez más cercano.

Con todo, más allá de cifras récord, desde la organización se insiste en el valor simbólico del momento. «Estamos ante un acontecimiento que no se repetirá», subraya López, quien destaca el orgullo colectivo de formar parte de un evento que quedará en la memoria de la isla. Porque, como él mismo señala, dentro de años muchos podrán decir que estuvieron allí, formando parte del equipo humano que hizo posible la primera visita de un Papa a Tenerife.