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La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa

Las autoridades canarias se preparan para la visita del papa León XIV con medidas excepcionales que incluyen la suspensión de clases y el impulso del teletrabajo en Tenerife y Gran Canaria

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026 / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La visita del papa León XIV a Canarias ya ha activado la preparación de medidas excepcionales de movilidad en las dos islas capitalinas. Los responsables del dispositivo barajan la suspensión de las clases y el impulso del teletrabajo en Gran Canaria y Tenerife durante los días en los que el pontífice estará en cada isla.

En concreto, la propuesta afectaría al 11 de junio en Gran Canaria y al 12 de junio en Tenerife, las fechas previstas para la visita papal al archipiélago.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, explicó este miércoles, tras una reunión de coordinación, que ya se ha trasladado a la Consejería regional de Educación la propuesta de suspender la actividad lectiva en cada isla el día en que su Santidad la visite.

Clases suspendidas y teletrabajo

Además de la posible suspensión de las clases, también se ha planteado tanto al sector público como al privado que favorezcan el teletrabajo "en la medida de lo posible" durante esas dos jornadas.

El objetivo es claro: reducir desplazamientos, facilitar la movilidad y evitar problemas de tráfico en una visita que movilizará a miles de personas. Según explicó Pestana, estas decisiones buscan "garantizar que esto salga bien" ante un evento que calificó como el mayor reto al que se ha enfrentado desde que asumió el cargo.

Tenerife prepara un amplio operativo

En el caso de Tenerife, donde la reunión específica de movilidad se celebrará el próximo lunes, el operativo contempla también importantes restricciones de tráfico y un amplio despliegue de seguridad.

El delegado avanzó que este tipo de visitas suelen superar las previsiones de asistencia, por lo que las administraciones trabajan ya en afinar la coordinación para cerrar con precisión los itinerarios, las reservas de espacio y los cortes de circulación, que podrían afectar a decenas de puntos a lo largo del recorrido del pontífice.

Un despliegue "nunca visto" en Canarias

El dispositivo incluirá la participación de Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, Tráfico, sistemas de transporte y otras entidades públicas, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como la fluidez de los desplazamientos.

De hecho, se prevé la llegada de refuerzos desde la Península, dentro de un operativo que el propio Pestana calificó como "nunca visto" en Canarias.

Decenas de miles de personas y llamamiento ciudadano

La magnitud del evento también se reflejará en la movilización de "muchas decenas de miles" de personas, tanto en los actos principales como en las vías por las que transite la comitiva papal.

Por este motivo, las autoridades insisten en la necesidad de que la ciudadanía colabore, evite en la medida de lo posible el uso del vehículo privado y respete todas las indicaciones de movilidad para no colapsar los accesos.

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El objetivo final de todas estas medidas es que la visita del Papa se desarrolle con seguridad, con el menor impacto posible sobre la vida diaria de las islas y proyectando una imagen de organización y capacidad ante un evento de relevancia internacional.

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