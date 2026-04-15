La ULL abre ya el plazo para pedir plaza en másteres aunque todavía no hayas terminado la carrera

La Universidad de La Laguna (ULL) ha abierto el plazo de admisión condicionada a másteres universitarios para el curso 2026-2027, una fórmula que permite solicitar plaza incluso si el estudiante todavía no ha terminado el grado o aún no dispone de la acreditación de idioma exigida.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 13 de mayo de 2026, según ha informado este miércoles la institución académica. Esta modalidad está pensada sobre todo para alumnado que se encuentra en la recta final de sus estudios universitarios y prevé cumplir los requisitos de acceso en las próximas semanas.

¿Quién puede pedir la admisión condicionada?

La admisión condicionada permite participar por adelantado en el proceso de acceso a un máster oficial, aunque en el momento de solicitar plaza el estudiante todavía no haya completado todos los requisitos.

Eso sí, para poder acceder finalmente será necesario contar con el título universitario y acreditar el nivel de idioma requerido, que habitualmente es un B1 de inglés.

La ULL explica que, en el momento de la revisión administrativa, el alumnado deberá haber terminado ya la titulación o, como máximo, tener pendientes hasta 9 créditos, el Trabajo de Fin de Grado (TFG) y/o la acreditación del idioma.

¿Qué pasa con las plazas?

La adjudicación priorizará a quienes ya cumplan todos los requisitos en el momento del proceso. Aun así, los estudiantes admitidos de forma condicionada podrán consolidar su plaza en función de su situación académica y del número de vacantes disponibles.

En cualquier caso, la universidad recuerda que será obligatorio completar todos los requisitos dentro de las fechas establecidas para poder mantener la matrícula.

Habrá una segunda fase en junio

La Universidad de La Laguna abrirá además una segunda fase de solicitud para aquellos másteres que no incluyen la modalidad de admisión condicionada.

En esos casos, el plazo de presentación de solicitudes será del 9 al 16 de junio de 2026. Además, habrá una convocatoria extraordinaria del 25 al 27 de agosto si quedan plazas vacantes.

Estos programas incluyen másteres habilitantes y titulaciones de especialización en distintos ámbitos.