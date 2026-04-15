Tenerife tendrá 47 nuevas viviendas públicas: el Cabildo activa la construcción urgente

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la construcción de 47 viviendas públicas en Granadilla de Abona, dentro de una estrategia para ampliar la oferta residencial en la isla, junto a nuevas inversiones en educación y mejora urbana. La promoción, denominada ‘Cuevas Cho Portada’, se ubicará en la zona de Los Hueros y contará con una inversión total de 9,6 millones de euros, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda.

El proyecto se tramitará por vía de urgencia, mediante procedimiento abierto, con el objetivo de acelerar los plazos y comenzar las obras lo antes posible ante la creciente demanda de vivienda en Tenerife. La financiación se realizará de forma conjunta, con una aportación del 40% por parte del Cabildo y el 60% restante del Gobierno de Canarias, en un modelo de cooperación institucional.

PIALTE+: impulso a la lectura en centros educativos

En el ámbito educativo, el Cabildo también ha dado luz verde al programa PIALTE+ (Programa Insular de Aprendizajes y Lectura de Tenerife), destinado a fomentar el hábito lector en el curso 2026-2027. La iniciativa contará con una inversión que supera los 749.000 euros y llegará a centros de toda la isla con 11 proyectos educativos dirigidos a alumnado desde Infantil hasta Bachillerato.

El programa incluye talleres de escritura creativa, lectura crítica, formatos audiovisuales y expresión oral, integrando competencias clave como la comunicación lingüística y la competencia digital.

Mejora urbana y paisajística en municipios de la isla

Además, el Consejo de Gobierno ha actualizado el programa de cooperación con municipios para la mejora del paisaje urbano entre 2024 y 2026, con actuaciones previstas en localidades como Güímar, Los Realejos o Buenavista del Norte.

Noticias relacionadas

Estas intervenciones buscan transformar espacios públicos, mejorar la accesibilidad y avanzar hacia entornos más sostenibles y adaptados a las necesidades actuales. El conjunto de medidas refleja la apuesta del Cabildo por combinar vivienda, educación y calidad urbana, con impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía tinerfeña.