Tenerife pondrá a prueba su reacción ante un gran incendio con un simulacro en La Guancha

Tenerife ensayará el próximo 15 de mayo su capacidad de reacción ante un gran incendio forestal con un simulacro en La Guancha, en una zona de interfaz urbano-forestal, donde conviven viviendas y vegetación y el riesgo puede ser mayor.

El ejercicio, organizado por el Cabildo de Tenerife, servirá para evaluar la capacidad de respuesta de los medios de extinción y emergencia, así como los protocolos de evacuación para proteger a la población en un escenario de alto riesgo.

Evacuación de vecinos, mascotas y animales

Uno de los puntos clave del simulacro será la evacuación ordenada de vecinos, además de mascotas y animales, desde un barrio del municipio que aún está por concretar.

La operación incluirá el traslado de las personas afectadas a un punto de encuentro y la habilitación de un espacio que funcionará como albergue municipal, una medida con la que se busca ofrecer una respuesta integral ante una emergencia real.

El Cabildo también pondrá a prueba los mecanismos de autoprotección y la información a la ciudadanía para que la población sepa cómo actuar en caso de incendio.

Un ensayo clave antes de la campaña de incendios

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que este simulacro será fundamental para preparar a los equipos de intervención de cara a la próxima campaña contra incendios.

Según explicó, este ejercicio permitirá comprobar qué funciona, detectar posibles fallos y mejorar la respuesta ante situaciones de crisis en zonas donde el fuego puede afectar tanto al monte como a áreas habitadas.

Coordinación entre todos los servicios de emergencia

El simulacro se desarrollará bajo el Plan Especial de Atención en Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (Infoca) y contará con la participación de medios municipales, insulares, regionales y nacionales.

Además, se pondrá a prueba la coordinación entre los distintos grupos de intervención, el Cecopin y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) insular, desde donde se gestionará la toma de decisiones en tiempo real.

El director de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, subrayó que uno de los objetivos principales será reforzar la coordinación, el flujo de información y la capacidad operativa de todos los participantes.

Dos escenarios para medir la respuesta real

El ejercicio incluirá dos escenarios distintos. El primero consistirá en la simulación de varias incidencias para evaluar cómo reaccionan los equipos sobre el terreno ante diferentes situaciones.

El segundo estará centrado en la toma de decisiones, con un seguimiento directo de la emergencia desde los centros de coordinación para analizar la gestión del incidente en tiempo real.

Además, también se activarán medidas para la defensa del patrimonio y la protección de bienes ante un posible avance del fuego.

La Brifor tendrá un papel destacado

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, recalcó que este ejercicio será especialmente importante para la Brifor, que afrontará una prueba exigente antes de la campaña de incendios de 2026.

La intención del Cabildo es que el simulacro no solo sirva para entrenar a los equipos, sino también para reforzar la cultura de la prevención entre la ciudadanía y mejorar la preparación colectiva ante una posible emergencia forestal.