Tenerife da un nuevo paso para evitar los colapsos en la TF-5: el Cabildo acuerda el uso de 'grúas exprés' con la DGT
Ambas instituciones acuerdan en abril de 2026 implantar un sistema rápido de retirada de vehículos y reforzar el control en la TF-5 para aliviar la congestión
Tenerife se queda pequeña para albergar todo su parque móvil. Las colas, las retenciones y las aglomeraciones se suceden en las principales vías de la Isla, lo que obliga al Cabildo a implementar distintas acciones para combatir este problema. La institución tinerfeña pondrá en marcha en los próximos meses un sistema de grúas exprés para retirar vehículos accidentados, con el objetivo de reducir los atascos y mejorar la fluidez del tráfico en sus principales vías.
Así lo ha anunciado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, tras una reunión en Madrid con el director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro. El nuevo sistema permitirá actuar con mayor rapidez en caso de accidentes, retirando vehículos en menos tiempo y evitando retenciones prolongadas, especialmente en vías con alta densidad de tráfico.
Además, Cabildo y DGT han acordado reforzar la monitorización de la TF-5, una de las carreteras más saturadas de la isla. El plan contempla el seguimiento de más de veinte kilómetros desde el Centro de Control de Carreteras, con el fin de mejorar la información en tiempo real a los conductores y anticipar incidencias.
La corporación insular también prevé licitar equipamiento tecnológico para conocer con mayor precisión qué ocurre en la vía y facilitar la toma de decisiones.
Coordinación institucional y regulación en espacios naturales
Otro de los ejes del acuerdo es la regulación del tráfico en espacios naturales protegidos, donde la colaboración entre la DGT, el Cabildo, la Guardia Civil y los ayuntamientos será clave para evitar la saturación y preservar el entorno. Desde el Cabildo se insiste en que la solución a los problemas de tráfico en Tenerife pasa por una estrategia conjunta que combine mejoras en infraestructuras, ordenación de la movilidad y refuerzo del transporte público.
La implantación de las grúas exprés marca así un nuevo paso en la búsqueda de soluciones ante uno de los principales retos de la isla: la congestión en sus carreteras.
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