La sentencia de Candelaria abre la puerta a recuperar la piscina de Los Silos

La sentencia de la Audiencia Nacional que permitirá al Ayuntamiento de Candelaria recuperar su piscina municipal abre una vía para que el Consistorio de Los Silos también recupere la suya. El alto tribunal anuló el pasado lunes la resolución de la Dirección General de Costas del Gobierno central de 2022 por la que anuló el permiso para que la pileta de Candelaria ocupada dominio público marítimo terrestre, es decir, la primera línea de costa, protegida por ley. El Ayuntamiento de Los Silos, en la misma situación, también recurrió esta decisión en junio de 2024 y se encuentra a la espera del fallo. El fallo de Candelaria aviva la esperanza para que la instalación del municipio del noroeste de Tenerife también se pueda reabrir.

El gobierno local de Los Silos (PSOE-USP) se muestra optimista tras conocer la resolución de Candelaria, aunque también contempla que podría ser diferente en su instalación. "El magistrado podría ser otro e interpretar nuestro recurso de otra manera", reconoce la alcaldesa, Carmen Luz Baso (PSOE). El Ayuntamiento ya ha remitido a la Audiencia Nacional la decisión de este mismo tribunal sobre Candelaria para añadirla a su expediente.

Mayor aval jurídico

Su mayor aval jurídico para recuperar la infraestructura del litoral es que en la sentencia sobre Candelaria se menciona la piscina de la villa silense. Los jueces las comparan en cuanto a que son instalaciones que van más allá de la práctica deportiva, al aportar beneficios para la sociedad, en especial para la salud de los vecinos. Para los cuatro magistrados que fallaron a favor del Consistorio candelariero, estos valores justifican que la piscina invada la primera línea de costa y cause incluso daños al medio ambiente.

El Ayuntamiento de Los Silos presentó el recurso para recuperar la concesión de la infraestructura costera en junio de 2024, mientras que Candelaria lo hizo en 2023. "Si los tiempos son los mismos, nosotros recibiríamos la sentencia en 2027", calcula Baso. Recurrir la decisión de la Dirección General de Costas es una de las vías que el actual Gobierno local exploró. Algo que el anterior grupo de gobierno (CC-PP) desestimó ante el temor a que se emitiera una sentencia desfavorable. "Siempre entendimos que una de las forma de recuperar nuestra piscina para el pueblo era actuando a través de la Justicia e ir por esta vía. Es lo que hicimos al entrar al Ayuntamiento, tras analizar el expediente y comprobar cuál era la situación", explica la mandataria local.

Cerrada desde 2019

La piscina de Los Silos cerró sus puertas en 2019, después de que el gobierno local socialista de ese momento no renovara la concesión en 2018 "por un fallo administrativo". Desde entonces y tras dos grupos de gobierno diferentes, una manifestación ciudadana y la amenaza de derribo, la infraestructura sigue clausurada. La sentencia de Candelaria es la primera y única buena noticia para la piscina silense.

El último revés fue el pasado marzo, cuando la Dirección General de Costas y el Mar dependiente del Gobierno de Canarias rechazó la nueva concesión para la infraestructura tras un informe negativo emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica.