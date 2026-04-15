Romería de San Marcos en Tegueste: fecha y recorrido

Aunque el calendario de romerías de Tenerife comenzó hace meses, una de las más populares y que congrega a más seguidores está a punto de celebrarse. Se trata de la romería de San Marcos, en Tegueste, que cada año congrega a miles de romeros.

Como es tradicional, la romería tendrá lugar el último domingo de abril, es decir, el próximo día 26. Una jornada en la que todos los caminos llevarán a Tegueste y los romeros, ataviados con sus trajes típicos y tradicionales, compartirán un día en el que el folclore y la comida canaria serán protagonistas.

Recorrido

El recorrido romero seguirá el itinerario habitual. Este partirá desde la Plaza de Tegueste y ascenderá por la calle El Pino. Las carretas se ubicarán en la zona de la Placeta y en calle Jesús Cedrés, incorporándose al recorrido descendiendo por la calle La Audiencia, continuando por la calle El Carmen y ascendiendo posteriormente por la calle Nueva.

El itinerario continuará por la zona peatonal del casco urbano, para finalmente volver a enlazar con la calle El Pino, completando el circuito habitual de la romería.

Punto violeta

El Ayuntamiento ha informado que para esta ocasión se establecerá un punto violeta, un espacio destinado a ofrecer información, acompañar y actuar frente a situaciones de riesgo, acoso o agresiones sexuales y sexistas.

Estos puntos funcionarán como lugares seguros donde las personas podrán recibir atención especializada, información y asesoramiento, fomentando un ocio respetuoso, inclusivo y libre de violencia.

Este estará ubicado en la calle Casino, de 15:00 a 01:00 horas.