Regularización de inmigrantes en Santa Cruz de Tenerife 2026: oficinas, plazos y cómo pedir cita desde el 16 de abril

La provincia de Santa Cruz de Tenerife gestionará la regularización de inmigrantes en 2026a través de las Oficinas de Extranjería y comisarías habilitadas, en un proceso que arrancará el 16 de abril y se extenderá durante los meses siguientes.

Este procedimiento incluye tanto las vías ordinarias como la regularización extraordinaria prevista entre abril y junio de 2026, con distintas opciones para presentar la documentación y facilitar el acceso a los solicitantes.

Oficinas de Extranjería y dónde hacer el trámite

Las principales sedes donde se podrá realizar la gestión presencial, siempre con cita previa, son:

Oficina de Extranjería en Santa Cruz de Tenerife (Calle La Marina, 20).

Unidad de Extranjería en Santa Cruz de La Palma (Avenida Marítima, 2).

Comisaría en San Sebastián de La Gomera (Plaza de las Américas).

Comisaría en Puerto de la Cruz.

Comisaría en San Cristóbal de La Laguna.

La atención presencial requiere cita previa obligatoria, que puede solicitarse a través de la sede electrónica de Extranjería o llamando al teléfono 060.

Cómo solicitar la regularización en 2026

Además de las oficinas físicas, el proceso contempla varias alternativas para presentar la solicitud:

Oficinas de Extranjería y comisarías

Oficinas de la Seguridad Social habilitadas

Oficinas de Correos en la provincia

Vía telemática mediante la plataforma Mercurio, recomendada para agilizar el trámite

El uso de la vía online es especialmente aconsejable para quienes dispongan de certificado digital, evitando desplazamientos y reduciendo tiempos de espera.

Requisitos y fechas clave del proceso

Para acceder a la regularización extraordinaria de 2026 será necesario cumplir con varios requisitos básicos, entre ellos:

Empadronamiento en vigor

Pasaporte válido

Al menos cinco meses de residencia continuada antes de la solicitud

El plazo se abre el 16 de abril de 2026, por lo que se recomienda preparar la documentación con antelación.

La oficina principal de Santa Cruz de Tenerife mantiene un horario habitual de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, aunque puede variar en periodos como el verano.

Este proceso supone una oportunidad clave para regularizar la situación administrativa de muchas personas en Canarias, facilitando su integración social y laboral en el archipiélago.