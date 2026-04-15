Puerto de la Cruz trabaja para recuperar el protagonismo del Lago Martiánez

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz avanza con decisión en su hoja de ruta para mejorar la competitividad y recuperar el protagonismo del Complejo Turístico Costa Martiánez, reconociendo su valor diferencial dentro de la oferta turística de Tenerife.

El Área de Hacienda, Contratación Pública, Patrimonio y Gestión del Personal, dirigida por el concejal Pedro Antonio Campos, ha determinado que este emblemático espacio no puede gestionarse como una instalación municipal ordinaria, rompiendo así con dinámicas del pasado. En buena parte concebido originalmente por el artista lanzaroteño César Manrique, este enclave singular requiere intervenciones constantes para recuperar y mantener su competitividad frente a otros grandes atractivos turísticos de la isla.

Desde septiembre de 2024, la concejalía específica del Complejo, liderada por Felipe Rodríguez Villalba, trabaja intensamente para revertir las deficiencias derivadas de la falta de mantenimiento histórico, la escasa dotación y los daños ocasionados por las inclemencias meteorológicas.

Entre las actuaciones realizadas destaca la licitación de 3.150 nuevas hamacas, que se incorporarán al servicio en breve y de cara a la campaña de verano. Asimismo, en los próximos días saldrá a licitación la adquisición de 2.300 sombrillas. Desde hace meses también se trabaja en la recuperación de la piscina de hidromasaje, cuya reapertura está prevista para dentro de un mes.

Imagen del complejo turístico. / E. D.

Además, en 2025 se puso en marcha, como proyecto piloto, una iniciativa inédita durante los meses en que el Complejo recibe un público mayoritariamente familiar: la incorporación de actividades de animación infantil, con talleres y castillos hinchables, que obtuvo un notable éxito y que se plantea reeditar este verano, incluso ampliando el programa de actividades.

Igualmente, ha sido necesario intervenir en varias ocasiones en las salas de bombas y comenzar a abordar un problema derivado de la erosión marina, que ha afectado a una zona del Lago Martiánez, actualmente delimitada. A ello se suma la intensificación de las tareas ordinarias de mantenimiento, como jardinería, limpieza y pintura.

“Estamos asistiendo probablemente a una de las etapas más activas de intervenciones en el Complejo”, señala Pedro Antonio Campos, quien subraya la determinación del actual grupo de gobierno para seguir trabajando sin pausa y acometer con valentía los cambios que el recinto necesita. Estas actuaciones, añade, ya se traducen en una mejora de la eficiencia operativa.

Por su parte, el edil responsable del Complejo, Felipe Rodríguez, señala "el gran esfuerzo que se viene realizando para potenciar la imagen y la calidad del Lago Martiánez, implementado múltiples mejoras que continuarán en los siguientes meses".

Apuesta por la mejora gastronómica y del servicio: el proyecto de “La Terraza”

Como muestra de este compromiso con la revitalización del complejo de piscinas más emblemático de Canarias, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto estructurado para transformar y elevar su oferta de restauración. El área de concesiones administrativas ha seleccionado como experiencia piloto la unidad de servicio conocida como La Terraza, situada en la parte superior, junto al Paseo de Colón, un espacio actualmente gestionado por PAMARSA y con un alto potencial de atracción.

Dado el elevado tránsito de personas en este punto, el objetivo es redefinir el modelo actual hacia propuestas gastronómicas de mayor nivel e incorporar una oferta cuidada de coctelería y ocio, mejorando al mismo tiempo la imagen general del establecimiento. Además, aprovechando la actual situación saneada de la empresa pública PAMARSA, se pondrán en marcha planes para reforzar las competencias y el desarrollo profesional de la plantilla, adaptándolos a estos nuevos estándares de calidad. El Consistorio considera que aprovechar plenamente el potencial de este enclave incrementará de forma significativa su capacidad competitiva y la de toda la zona.

Este proyecto piloto es fruto del liderazgo y compromiso del concejal responsable, Felipe Rodríguez Villalba, y cuenta también con la participación de la gerencia de PAMARSA y de Excelencia Turística de Canarias. Desde el Consistorio destacan que la experiencia y los resultados obtenidos de esta iniciativa podrán servir de modelo y guía para modernizar progresivamente el resto de unidades de negocio del Complejo, algo que no se había planteado de esta manera hasta ahora.

El alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso, ha enmarcado esta actuación dentro de una estrategia global de destino turístico: “No se entiende de otra manera este papel activo del Ayuntamiento en el reposicionamiento de la oferta gastronómica de este enclave, especialmente ante el impulso que ya están generando en la ciudad nuevos referentes, como la primera estrella Michelin o las nuevas propuestas de restauración”. Asimismo, ha destacado que, en el ámbito general del Complejo Turístico Costa Martiánez, el equipo de gobierno demuestra como nunca, el liderazgo necesario para cumplir con lo prometido y lo que es más importante, demostrar claramente que tiene una idea clara de lo que hay que hacer.