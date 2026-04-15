La Policía Nacional lo confirma: cuidado con el `método del buzón´, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

Los ciberdelincuentes continúan ingeniando métodos y fraudes para estafar a sus víctimas. Con el avance de las tecnologías, cada vez son más los fraudes a los que se exponen los ciudadanos. Por ello, las autoridades buscan concienciar e informar sobre algunas de las estafas que están utilizando.

La Policía Nacional ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales con el que buscan alertar a las víctimas sobre el `método del buzón, una estafa que están llevando a cabo los ciberdelincuentes y que busca robar dinero a sus víctimas. "Todo comienza con un SMS de “tu banco” y un número de teléfono al que tienes que llamar", avisan.

¿Cómo funciona el `método del buzón´?

¿Conoces la estafa del método del buzón?, así comienza el vídeo de la Policía Nacional. Todo comienza con un mensaje de tu banco en el que avisa de que tu cuenta ha sido hackeada "o que se están produciendo cargos fraudulentos", además el SMS contiene un número de teléfono para que la víctima realice una llamada. "A partir de ahí, es cuando comienza la primera parte de la estafa", aseguran.

Por teléfono, te dicen que les facilites los códigos que te van llegando a SMS para acabar con estos errores. Sin embargo, "lo que están haciendo es hacer pequeñas transferencias a otras cuentas bancarias", explica la Policía Nacional.

Esta estafa tiene una novedad y es que "también te dicen que tu casa está en peligro, que si tienes joyas o dinero y también las tarjetas bancarias que las dejes en el buzón", avisa el agente. Tras depositar las pertenencias en el buzón, te dicen que pasara un mensajero a recogerlas de madrugada.

Consejos de la Policía Nacional

Las autoridades lanzan una serie de consejos para que los ciudadanos evitar caer en este tipo de estafas:

Desconfía de llamadas o mensajes inesperados

de llamadas o mensajes inesperados No facilites ni datos personales ni bancarios

Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa

para poder utilizarlas y demostrar la estafa Nunca descargar archivos ni pulsar enlaces sospechosos o de remitentes desconocidos.

o de remitentes desconocidos. Verificar la identidad de la fuente

la identidad de la fuente En caso de duda, contacta directamente con tu banco

En caso de haber sido víctima denuncia antes la Policía Nacional o la Guardia Civil para que los agentes comiencen una investigación y puedan alertar al resto de la sociedad para que conozcan cómo actúan los ciberdelincuentes y no caigan en las estafas.