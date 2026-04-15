El guachinche de Tenerife que ofrece comida casera y vino de cosecha propia en un entorno único: solo abre cuatro meses

En el norte de Tenerife se mantienen guachinches tradicionales que ofrecen vino de cosecha propia y cocina tradicional canaria con un trato cercano y familiar. Es el caso de Guachinche Casa Estela, un rincón que se encuentra en La Orotava y conquista a quienes buscan cocina típica de las islas.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "El guachinche está rodeado de naturaleza, hay muchas flores, árboles y viñedos", comentan.

Un homenaje a Estela

El establecimiento no solo destaca por su cocina tradicional, sino también por la figura de su propietaria. "Estela es la esencia de la mujer canaria", destacan durante su visita. Además, "Trasmite un desparpajo y una alegría que te hace sentirte en casa", aseguran.

Esta amabilidad y desparpajo es un punto fuerte del guachinche, ya que te hacen disfrutar de una agradable comida en un ambiente cercano con un trato familiar. El guachinche está rodeado de naturaleza, algo que ayuda a desconectar y a alejarse de las aglomeraciones.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que el guachinche solo abre durante cuatro meses al año, coincidiendo con la temporada de vino. "Yo vendo mi vino y ya cierro... esto es mucha locura para una sola persona", explica la propia Estela.

Además, ya tiene fecha de cierre y será el próximo 9 de agosto, lo que se convierte en una oportunidad limitada para quienes deseen visitar el establecimiento.

Comida casera y platos de siempre

La carta apuesta por la cocina tradicional canaria, con platos sencillos pero que destacan por su sabor y tradición. Entre ellos, destacan elaboraciones como las gabanzas, el escaldón o el pescado salado. "La estampa perfecta sí existe, escaldón con vino nuevo", comentan.

Las carnes también juegan un papel protagonista como las chuletas que destacan por su enorme tamaño y su jugosidad. "Me encantan estas chuletas así, mira que tiernas y lo carnosas que están", comenta mientras la prueba.

Como manda la tradición en los guachinches tradicionales, el vino es fundamente. En Casa Estela, se sirve vino de cosecha propia, tanto tinto como blanco.

Horario y ubicación

Casa Estela se encuentra en calle Las Eras del Marqués, 59, en La Orotava. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el guachinche y han disfrutado de los platos tradicionales de la gastronomía canaria.

Abre jueves de 18:30 a 22:30 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de comidas y lo hace de 13:00 a 22:30 horas. Los domingos el establecimiento solo ofrece servicio de 13:00 a 16:30 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.