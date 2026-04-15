Educación saca a licitación la reparación del techo del IES Cruz Santa tras años de filtraciones y daños por lluvias
La obra en Los Realejos, con más de 260.000 euros de presupuesto, busca acabar con un problema histórico agravado por la borrasca Therese
La Consejería de Educación ha sacado a licitación las obras para reparar la cubierta del IES Cruz Santa, en Los Realejos, una actuación muy esperada por la comunidad educativa tras años de problemas estructurales agravados por las últimas lluvias.
La intervención, que cuenta con un presupuesto de más de 260.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, busca poner fin de forma definitiva a las filtraciones de agua que han afectado de manera recurrente a distintas zonas del instituto y que han obligado a reorganizar la actividad del centro.
Los daños se intensificaron tras el paso de la borrasca Therese, que empeoró una situación que ya arrastraba el edificio desde hace años. El deterioro de la cubierta había generado una creciente preocupación entre familias, alumnado y profesorado, que en los últimos meses habían intensificado sus reclamaciones para exigir una solución urgente.
El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván Carro, señaló que esta obra responde a una demanda histórica del instituto y de toda su comunidad educativa. Según destacó, la Consejería ha recurrido a la vía de urgencia para acelerar la tramitación y acortar los plazos administrativos.
La actuación prevista se centrará en la reparación integral de la cubierta del edificio para resolver los problemas de estanqueidad que afectan al centro desde hace años.
Los trabajos permitirán eliminar las filtraciones, proteger la estructura interna del inmueble y recuperar espacios que habían quedado condicionados por la entrada de agua. El objetivo es mejorar el día a día del alumnado y del profesorado y devolver la normalidad al funcionamiento del instituto.
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