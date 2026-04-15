El apoyo militar para proteger a Tenerife del fuego bate récord y estrena drones

El Ejército se suma por tercer año consecutivo a la protección de los montes de Tenerife contra el fuego con el mayor número de efectivos de la denominada operación Prometeo. El despliegue, que durará 92 días, será desde el 1 de julio al 30 de septiembre y contempla por primera vez el uso de drones, que se suman a los helicópteros con visión nocturna ya usados el año pasado.

El acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Defensa, único de una corporación insular canaria con las Fuerzas Armadas para apoyar a las brigadas contraincendios, contempla que cada día se desplegarán 14 vehículos, 7 mandos y 25 unidades de tropa, lo que hace un cómputo total de 1.288 jornadas de vehículo, 644 de mandos y 2.300 de tropa.

Unos 2.500 efectivos militares se movilizarán por los espacios naturales de la Isla para labores de prevención, disuasión y asistencia en el periodo de mayor alerta por peligro de incendios del año. En 2024, primera operación Prometeo, fueron 2.000 efectivos y en 2025, un total de 2.300.

Así se ve el incendio de Arafo - Candelaria desde distintos puntos de la isla / El Día

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, suscribieron ayer en Madrid el tercer convenio de colaboración. Para Dávila, esta renovación «consolida una alianza estratégica que ha demostrado ser clave en la prevención de incendios forestales y en la protección del medio natural de la isla». En el acto también estaban el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez; y la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez.

El estreno de los drones

Una de las novedades es la incorporación de drones en los dispositivos de vigilancia. Además, el plan contará con el uso puntual de los helicópteros militares. Para ello se han estimado un total de cuatro activaciones a lo largo del periodo, cada una de dos horas de duración.

En las semanas previas al comienzo de la campaña se llevará a cabo una fase de reconocimiento, en la que ambas partes establecerán contactos y se intercambiarán la información para un planeamiento eficaz de la operación.

Las tropas aportan helicópteros con visión nocturna para peinar los espacios protegidos de Tenerife

La zona de vigilancia preferente de las patrullas terrestres será toda la zona de interfase de los espacios protegidos de Tenerife –aquellos que quedan en la frontera entre núcleos habitados y la naturaleza–, especialmente aquellos con mayor peligro. Una comisión de seguimiento podrá modificar las zonas de actuación y ajustar el esfuerzo de las patrullas en cada área, dependiendo de la valoración del riesgo en cada momento.

Las Fuerzas Armadas se encargarán de articular los puestos necesarios para ejercer el mando y control de las patrullas terrestres y demás capacidades, y destacarán oficiales de enlace a los diferentes comités y centros de coordinación que se constituyan, en los que sea requerida su presencia.

La colaboración de las Fuerzas Armadas se inició en 2024 tras el incendio del verano anterior, uno de los peores de la historia

Por su parte, el Cabildo de Tenerife se compromete a cubrir los gastos derivados de este acuerdo. Asimismo, proporcionará a cada patrulla terrestre un dispositivo GPS adecuado, con la cartografía digital actualizada necesaria para desplazarse por el terreno forestal.

También dotará a las patrullas terrestres y aéreas de un sistema de comunicación Tetra (Terrestrial Trunked Radio en sus siglas en inglés) para garantizar la conexión continua. Es un mecanismo digital de radio móvil terrestre diseñado para comunicaciones críticas y seguras. Es utilizado principalmente por servicios de emergencia (policía, bomberos) y sectores industriales por su alta fiabilidad y funciones avanzadas.

El origen de 'Prometeo'

Prometeo nació a principios de 2024 como consecuencia de las llamas que arrasaron la Corona Forestal de Tenerife en el verano anterior. La noche del 15 de agosto de 2023 comenzó uno de los incendios más devastadores en la historia reciente de Canarias.

El fuego, originado en los altos de Arafo, quemó 12.273 hectáreas de monte –principalmente pinar– y obligó a desalojar a 12.000 personas. Aunque se evitó la pérdida de vidas humanas y propiedades, afectó gravemente los ecosistemas de la Isla. A los 9 días del inicio del fuego, se dio por estabilizado, pero no sería hasta casi dos meses después, el 10 de noviembre, cuando se consideró totalmente extinguido.

Margarita Robles subrayó que las Fuerzas Armadas "están donde hacen falta, en labores de prevención y colaboración, como hace siempre nuestro Ejército, tanto la UME [Unidad Militar de Emergencias], como el Ejército de Tierra, como los otros ejércitos".

Rosa Dávila, por su parte, trasladó "su agradecimiento" al Ministerio de Defensa y, especialmente, al Ejército de Tierra por "su implicación y compromiso, por su vocación de servicio y por entender que la protección de nuestro entorno natural también forma parte de la defensa de nuestro territorio".