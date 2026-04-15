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Agencias de viajes y turoperadores apoyan un modelo equilibrado para Anaga, sin que conlleve prohibiciones absolutas

Solicitan una reunión urgente para avanzar en un modelo consensuado

Imagen de una reciente manifestación en Anaga.

Imagen de una reciente manifestación en Anaga. / Andrés Gutiérrez

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT) ha manifestado su apoyo a promover una gestión integral, ordenada y consensuada del Parque Rural de Anaga, pero avanzando hacia un sistema de regulación que permita limitar el acceso, con el uso de transporte colectivo, sin necesidad de prohibiciones absolutas.

En un comunicado, el colectivo se posiciona línea con la propuesta planteada por la Asociación de Operadores de Espacios Naturales de Tenerife (AOENTE), sobre todo tras la reciente aprobación por parte del Ayuntamiento de La Laguna de restringir el acceso de vehículos turísticos a este enclave natural.

ACAVyT ha subrayado que cualquier medida adoptada debe situar como "prioridad absoluta" el bienestar de los vecinos de Anaga, garantizando su calidad de vida frente a la creciente saturación de tráfico en la zona.

En este sentido, la asociación ha asegurado que respaldará aquellas soluciones que permitan reducir la congestión vehicular sin generar nuevos perjuicios para la población local. Sin embargo, tal y como ha defendido AOENTE, la respuesta "no deberá basarse en prohibiciones unilaterales, sino en una planificación técnica" que coordine a todas las administraciones y agentes implicados desde el "consenso".

Transporte colectivo

ACAVyT ha defendido, asimismo, el papel del transporte turístico colectivo organizado, especialmente cuando está acompañado de guías oficiales. Estos profesionales, aclaran, desempeñan una función clave como educadores ambientales, orientando a los visitantes y fomentando un uso responsable del entorno natural.

Asimismo, la asociación propone avanzar hacia un sistema de regulación basado en la capacidad de carga real del Parque Rural de Anaga, un enfoque que, a su juicio, permitiría limitar el acceso de vehículos "sin necesidad de prohibiciones absolutas", incluyendo a los coches de alquiler, mediante un modelo "equilibrado y consensuado" con vecinos, empresas y administraciones públicas.

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"Los turistas que utilizan vehículos de alquiler suelen contribuir activamente a la economía local, dinamizando el comercio y los servicios del entorno", recuerdan desde ACAVyT, que solicitan una reunión urgente con el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el resto de agentes implicados para avanzar hacia un plan compartido que garantice la preservación de Anaga y la sostenibilidad de su actividad turística.

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