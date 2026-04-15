La Aemet avisa de calima en Tenerife este jueves: subida de temperaturas y cambio de tiempo en la isla

El tiempo en Tenerife este jueves estará marcado por un ascenso de las temperaturas y la llegada de calima en altura, en un cambio progresivo hacia condiciones más cálidas y secas. Según la AEMET, esta intrusión de polvo en suspensión comenzará afectando a zonas altas y podría extenderse al resto del archipiélago a últimas horas del día.

En Tenerife, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con presencia de nubes en el norte durante la primera mitad del día y a últimas horas. No se descartan lloviznas débiles y ocasionales en medianías del norte de madrugada, pero en general la jornada será más estable que días anteriores.

Las temperaturas experimentarán un ascenso progresivo, siendo ligero en costas y moderado en medianías y zonas altas, donde incluso podría ser notable en cumbres. En Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre los 18 y 23 grados. A partir de la tarde, se espera la llegada de calima ligera en zonas altas de Tenerife, acompañada de un giro del viento en altura hacia componente sur, lo que favorecerá la entrada de aire más cálido y seco.

Canarias: subida térmica y empeoramiento del estado del mar

En el resto del archipiélago, la situación será similar, con predominio de cielos poco nubosos y algunas nubes en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lloviznas débiles a primeras horas.

La calima también afectará a Lanzarote y Fuerteventura en zonas altas, pudiendo intensificarse y extenderse al resto de islas a lo largo del día. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, con un ascenso más acusado en medianías y cumbres, especialmente en islas como Gran Canaria.

La calima 'inunda' Masca / Arturo Jiménez

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en vertientes expuestas como el sureste y noroeste de las islas.

En el mar, se prevé fuerte marejada, con viento de fuerza 5 a 6 y mar de fondo del norte de hasta 2 metros, aumentando hasta los 3 metros en la provincia occidental conforme avance la jornada.

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En definitiva, la AEMET confirma un cambio de tendencia en Tenerife y Canarias, con la llegada de aire sahariano que traerá más calor, calima y un ambiente más seco en los próximos días.