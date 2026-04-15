La Aemet advierte: lluvias ocasionales, rachas muy fuertes y temperaturas con pocos cambios este miércoles en Tenerife

La jornada de este miércoles, 15 de abril, en Tenerife estará marcada por los cielos nubosos, las lluvias débiles y ocasionales y las temperaturas con pocos cambios. De hecho, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 22 grados en la isla.

El viento también será un gran protagonista de la jornada, pues si bien el aviso amarillo por este fenómeno ya no está vigente, sí que se esperan rachas que podrán ser muy fuertes en algunos puntos de la isla.

Sin embargo, parece que unos días la situación mejorará, dejándonos un tiempo más veraniego de cara al fin de semana.

Provincia tinerfeña

Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

Tenerife

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste y amainando a últimas horas. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento del nordeste disminuyendo a flojo de componente este tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 22

La Gomera

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 22

La Palma

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte y este, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes noroeste y sureste, así como en la zona de El Paso. Predominio de las brisas en el oeste. En altas cumbres, viento del nordeste moderado amainando a flojo de componente este tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 21

El Hierro

Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento de componente este flojo en general.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15

El calor extremo causa estragos entre la población afectada / Agencias

Tiempo veraniego el fin de semana

De cara al fin de semana, se espera una subida considerable de las temperaturas, que podrán alcanzar los 30 grados en Tenerife y que, además, vendrán acompañadas de calima.

La Aemet señala que esta será más significativa en las medianías y cumbres del archipiélago. En concreto, "se espera una entrada de aire cálido acompañada de calima, y probablemente se lleguen a alcanzar los umbrales de aviso por altas temperaturas en las islas más orientales", explica en sus redes sociales.

Este episodio de calor y calima irá remitiendo a partir del lunes.