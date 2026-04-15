Un accidente en la TF-5 a la altura de El Bohío provoca retenciones hacia Santa Cruz de Tenerife

Un accidente registrado este martes en la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de El Bohío, está provocando importantes retenciones en la vía.

Según la información disponible, en el siniestro se han visto implicados dos furgones y la cola de vehículos ya alcanza la zona de La Cuesta de La Villa.

Hasta el lugar se han desplazado los medios de emergencia, que trabaja en la retirada de los vehículos.