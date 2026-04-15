Un accidente en la TF-5 a la altura de El Bohío provoca retenciones hacia Santa Cruz de Tenerife
Un accidente en la TF-5, a la altura de El Bohío, en sentido Santa Cruz, ha provocado retenciones que alcanzan la zona de La Cuesta de La Villa
Un accidente registrado este martes en la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de El Bohío, está provocando importantes retenciones en la vía.
Según la información disponible, en el siniestro se han visto implicados dos furgones y la cola de vehículos ya alcanza la zona de La Cuesta de La Villa.
Hasta el lugar se han desplazado los medios de emergencia, que trabaja en la retirada de los vehículos.
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
- La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
- La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina
- Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites
- ¿Tienes tres minutos? Te contamos cuáles serán las funciones de la nueva Unipol de Santa Cruz de Tenerife
- Cerrado el acceso a los muelles carboneros de Santa Cruz de Tenerife por daños en su estructura