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Un accidente en la TF-5 a la altura de El Bohío provoca retenciones hacia Santa Cruz de Tenerife

Un accidente en la TF-5, a la altura de El Bohío, en sentido Santa Cruz, ha provocado retenciones que alcanzan la zona de La Cuesta de La Villa

Accidente TF-5 a la altura de El Bohío

Accidente TF-5 a la altura de El Bohío / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un accidente registrado este martes en la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de El Bohío, está provocando importantes retenciones en la vía.

Según la información disponible, en el siniestro se han visto implicados dos furgones y la cola de vehículos ya alcanza la zona de La Cuesta de La Villa.

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Hasta el lugar se han desplazado los medios de emergencia, que trabaja en la retirada de los vehículos.

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