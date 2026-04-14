Tipos en su Tinta y Reset Risografik se unen en 'Errata. Modus Operandi', una exposición que explora nuevos lenguajes visuales

La exposición Errata. Modus Operandi, es una propuesta artística impulsada por los grupos Tipos en su Tinta y Reset Risografik, colectivos que trabajan desde Tenerife en la investigación y experimentación gráfica. La muestra celebra el error como herramienta creativa y refleja el proceso artesanal como un gesto de resistencia frente a la inmediatez de lo digital. Fue inaugurada el pasado 26 de marzo, en la Sala L del Centro de Arte La Recova. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz refuerza su apuesta por una agenda cultural diversa y contemporánea, que fomenta el diálogo entre tradición e innovación artística. La exposición, con entrada gratuita, se podrá visitar hasta el domingo, 10 de mayo.

Artistas

Tipos en su Tinta fue inaugurado en 2013 por los creadores visuales Matthias Beck y Lars Petter. Su objetivo era crear un espacio de experimentación abierto a los tinerfeños a través de talleres, encuentros y cursos. Por otro lado, sus proyectos se centran en la creación de nuevas artes visuales, mediante diferentes técnicas como: la impresión tipográfica, la exploración de las posibilidades del material, la maquinaria y el proceso de la pieza artística.

Por su parte, Reset Risografik es un estudio de risografía fundado en 2020, a través del Grado en Diseño de la Universidad de La Laguna (ULL). Creado por el diseñador y docente Javier Cabrera, este colectivo combina tanto la formación a estudiantes de diseño y arte, como la producción gráfica de artistas, ilustradores y diseñadores de la Isla. Además, constituye junto con la serigrafía, una de las partes del Tenerife Creative Camp. Un evento destacado en el ámbito del diseño, organizado habitualmente en la Facultad de Bellas Artes de la ULL cada mes de junio.

Los tres diseñadores explicando el proceso de la exposición / María Pisaca / MARIA PISACA

Iniciativa

Las piezas reunidas en su nueva iniciativa parten de la idea de que el error no debe ocultarse ni corregirse, sino asumirse como una oportunidad para abrir nuevos caminos creativos. Recurren a la técnica de Johannes Gutenberg, además de desplazamientos de tinta, letras desajustadas y registros imperfectos. Estos hacen de Errata. Modus Operandi, una exposición que genera lenguajes visuales inéditos y amplía las posibilidades expresivas del diseño gráfico. La exposición plantea un territorio novedoso, donde el control se suspende y lo inesperado se convierte en herramienta de creación. "Es importante saber que nosotros no somos artistas, somos diseñadores gráficos", afirma Cabrera.

Según Petter, la risografía es una técnica bastante diferente a la impresión tipográfica. Sin embargo, ambas tienen mucho que ver, son técnicas manuales y analógicas. Desde Tipos en su Tinta, "esta es la tercera exposición de nuestra compañía. Optamos por unirnos a Javier Cabrera y su taller en este proyecto ya que compartimos una pasión común por la tipografía", explica. "Decidimos crear esta exposición pues, aunque en los medios actuales todo está funcionando de maravilla, parece que nunca escapan las erratas o los pequeños fallos. Para algunos es un horror, pero nosotros lo usamos como un recurso creativo", añade el diseñador.

Orden

La exposición está dividida en tres partes, una por cada diseñador. "Cada uno tiene una pared o un ámbito para expresar su obra, pero creo que todas las piezas conviven en conjunto. No solo hay un tipo de errata o un tipo de error". Por un lado, en el caso de Petter, "me baso mucho en el error tipográfico, utilizando las herramientas de impresión tipográfica de una manera errónea para imprimir y estampar". Algunas de sus piezas comienzan con impresión tipográfica y posteriormente se trasladan a risografía. Otras, siguen también un proceso de escaneado y digitalizado. "Muchas de las obras son únicas porque he utilizado una técnica llamada Jelly Print", explica. Se trata de unas planchas de gelatina muy flexibles, "cojo la huella del dibujo o de los textos en el propio rodillo y lo traspaso a la plancha".

Componer el error / María Pisaca / MARIA PISACA

Por su parte, Beck lleva a cabo un concepto que enlaza muy bien la idea digital. Según el artífice, "es un fenómeno que existe en las pantallas, en el ordenador y en la televisión, llamado Analog Glitch Type". Recurre a los fallos tecnológicos, mientras solapa colores con mucho contraste. En sus piezas, "las letras se descomponen y recomponen a través de la sobreimpresión de capas de distintas tipografías". El uso de registros imperfectos da lugar a nuevas formas tipográficas y expresivas. "Aunque el glitch viene de lo digital, yo quería llevarlo al mundo analógico. Consiste en que se intercalan parcialmente alfabetos, creando nuevas formas. Cuesta un poco identificar una sola letra, pero en su conjunto sigue manteniendo un estilo común".

Analog Glitch Type / María Pisaca / MARIA PISACA

Finalmente Cabrera emplea la risografía -en su parte del proyecto- de una manera mucho más ilustrativa. "La errata que yo he trabajado en esta parte de la exposición es más natural", comenta. Su pieza está basada en ilustraciones antiguas, donde se hablaba de los errores monstruosos de la naturaleza. Cuenta el autor que "representa esos engendros que nacían y se fotografiaban, dibujaban e ilustraban. La gente les tenía mucho miedo por el terror a lo desconocido". Son obras de "seres imposibles" con ilustraciones superpuestas a través del error, el azar y lo imprevisible. Además, "lo interesante de la risografía es que las tintas son semi-transparentes, por lo que se produce un tercer color. Esa es la parte inesperada y un poco sorpresiva de la impresión risográfica".

Naturae Errata / María Pisaca / MARIA PISACA

Errata celebra el error como una herramienta creativa y humana. A través de la experimentación aleatoria por color se desarrollan resultados imperfectos y expresivos. Se trata de un recorrido inmersivo, que no solo da a conocer el resultado final, sino el proceso de creación con bocetos y materiales de trabajo. Además, los próximos 17 de abril y 8 de mayo se realizarán, a las 18:00 horas, dos visitas guiadas a la exposición. De esta manera, a través de los artistas, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer en profundidad la historia de la iniciativa, sus procesos artesanales, tipografías experimentales y la verdadera razón de su motor creativo.