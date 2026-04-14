Tenerife refuerza la vigilancia contra incendios con drones y helicópteros con visión nocturna

Tenerife refuerza este verano la vigilancia de sus montes contra los incendios con drones y helicópteros con visión nocturna. El Cabildo insular y el Ministerio de Defensa han renovado por tercer año consecutivo la llamada Operación Centinela, un dispositivo que volverá a contar con patrullas del Ejército de Tierra y que este año incorpora nuevos medios tecnológicos para mejorar la prevención.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, sellaron este martes el acuerdo de colaboración para la campaña de 2026, que estará activa entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, coincidiendo con los meses de mayor riesgo de incendios forestales.

Durante ese periodo, las unidades de la Brigada Canarias del Ejército de Tierra desplegarán hasta 10 patrullas terrestres diarias, en turnos de ocho horas, con labores de vigilancia, disuasión y enlace sobre el terreno.

La gran novedad de este año será la incorporación de drones para realizar vigilancia aérea en los montes tinerfeños. Estos sistemas aéreos no tripulados permitirán mejorar la capacidad de observación, detectar posibles riesgos con mayor rapidez y anticiparse ante cualquier conato de incendio.

Además, el operativo mantendrá la opción de activar medios aéreos adicionales, con hasta dos helicópteros por intervención, lo que refuerza la capacidad de respuesta en situaciones de especial riesgo. Entre los recursos previstos figuran helicópteros con visión nocturna, una herramienta clave para actuar también durante la noche en zonas forestales de difícil acceso.

Durante el acto celebrado en la sede central del Ministerio de Defensa, Margarita Robles destacó que este acuerdo refleja la estrecha vinculación de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía, especialmente en un ámbito tan sensible como la prevención y vigilancia de incendios forestales. La ministra subrayó además que la protección del territorio y del patrimonio natural resulta más eficaz cuando existe colaboración entre administraciones.

Por su parte, Rosa Dávila defendió la continuidad del convenio por los buenos resultados obtenidos en campañas anteriores y puso en valor el compromiso compartido de proteger los montes de Tenerife y la seguridad de la población. También agradeció al Ministerio de Defensa y al Ejército de Tierra su implicación en un operativo que considera clave para preservar el entorno natural de la Isla.