La Sinfónica de Tenerife busca nuevo director gerente

La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) busca nuevo director gerente. El pasado 3 de marzo, Daniel Broncano anunció que dejaba el cargo por «motivos personales». De esta forma, el cargo vuelve a estar vacante y, para cubrirlo, el Cabildo de Tenerife ha lanzando una convocatoria pública de selección. El plazo para recibir las propuestas de los candidatos arrancó ayer y permanecerá abierto hasta el próximo 12 de mayo.

Entre las funciones de este cargo está el «trazar estrategias, elaborar criterios y diseñar, conjuntamente con la dirección artística, si la hubiera, y con la participación de la comisión artística de la orquesta, la programación anual de la actividad» de la OST.

El contrato durará dos años aunque se podrá prorrogar antes de su vencimiento por acuerdo «expreso y por escrito» de las partes por sucesivos periodos máximos de dos años.

Entre los requisitos para presentarse al cargo está la necesaria experiencia acreditada de al menos tres años en entidades culturales públicas o privadas como «orquestas, festivales, compañías de ópera o teatro, auditorios o teatros». El sistema selectivo será de libre designación. El currículum formativo supondrá un 20% de la puntuación, mientras que la evaluación «cualitativa» de la trayectoria profesional y de los trabajos realizados supondrá otro 40% de la nota total. Finalmente, la evaluación de «la propuesta de gestión artística» para la formación sinfónica entregada por cada aspirante supondrá un 40% de la puntuación total.

Un jurado creado al efecto –compuesto por presidente, cuatro vocales y un secretario– será el encargado de la selección del futuro gerente de la Orquesta, cuyo nombramiento será designado por la Junta de Gobierno del Patronato Insular de Música (PIM).

Daniel Broncano, procedente de la Orquesta de Córdoba, accedió al cargo de gerente de la Sinfónica de Tenerife en 2023 tras ganar el concurso público convocado en ese momento. «Por razones puramente personales he tomado la decisión de terminar mi trabajo para la Sinfónica de Tenerife. Es mi deseo volver a vivir en la Península y poder formar una familia», anunció en marzo pasado. «Aún quedan al menos cuatro meses de intenso (ahora más si cabe) trabajo por y para nuestra orquesta. Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento más sincero a todas las personas que forman parte del Patronato Insular de Música, orgulloso desde antes de llegar hasta el día de hoy de este tesoro que es la Sinfónica de Tenerife», señaló en su comunicado.

Según destacan desde el Cabildo de Tenerife, durante los tres años en los que Broncano ha ejercido como gerente, la Sinfónica ha «reforzado su actividad, impacto y proyección con un notable crecimiento de públicos». «La orquesta ha vuelto a los escenarios de prestigio en la Península con actuaciones recientes en los festivales de Santander, Pollença y Musika-Música Bilbao». Además, se han impulsado nuevos ciclos de cámara y para público joven junto a nuevos patrocinadores, garantizando también el acceso a la oferta de la orquesta con guaguas gratuitas desde toda la Isla. En el ámbito artístico, esta temporada ha contado con el liderazgo de Pablo González como director principal invitado.

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Historia

La Orquesta Sinfónica de Tenerife nació en 1935 con el nombre de Orquesta de Cámara de Canarias, por lo que es una de las instituciones musicales más antiguas de España. Desde sus orígenes estuvo ligada a la vida cultural de la isla y hoy depende del Cabildo de Tenerife a través del Patronato Insular de Música. Su primera gran etapa estuvo marcada por Santiago Sabina, que dirigió la formación desde su creación. Con el paso de las décadas, la orquesta fue creciendo en repertorio, proyección y estructura, hasta que en 1970 adoptó su nombre actual. Más adelante, a comienzos de los años 80, pasó a depender directamente del Cabildo. La evolución decisiva llegó en la segunda mitad de los años 80 con el impulso hacia su profesionalización. Tras etapas de dirección como la de Armando Alfonso y Edmon Colomer, la orquesta alcanzó gran parte de su prestigio bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, que la dirigió entre 1986 y 2006 y hoy es su director honorario. Después pasaron por su titularidad Lü Jia y Michal Nesterowicz. También contó con Antonio Méndez como director principal.