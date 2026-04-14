El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera

En el norte de Tenerife continúan conservando restaurantes de toda la vida donde la comida casera continua siendo la gran protagonista. En estos lugares las elaboraciones mantienen el sabor de siempre y, por ello, siguen conquistando a sus clientes. Uno de ellos es el Campo de Tiro de Ravelo, que lleva más de 50 años abierto y continúa siendo una parada obligatoria para quienes buscan cocina tradicional.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Es un restaurante clásico y tradicional de los de toda la vida", resumen.

El puchero canario y el escaldón son los protagonistas

Entre sus especialidades destacan dos platos característicos de la gastronomía canaria como son el puchero canario y el escaldón. En cuento a este último, destacan el sabor que tiene. "La señora nos dijo que el mojo es para echar por encima del escaldón y tenemos que decir que el nivel es espectacular", comentan.

Sin embargo, si hay un plato por el que muchos comensales visitan el establecimiento es el puchero canario, considerado uno de los más conocidos de la zona. Además, las raciones son bastante generosas. "La ración para una persona es bastante grande", aseguran, destacando la cantidad de verdura y carne que trae el plato. También hacen referencia a la calidad de los productos que utilizan en el restaurante.

Carnes la brasa y platos tradicionales

Más allá de las especialidades de la casa el restaurante también destacan por sus carnes a la brasa. Entre ellas, los creadores de contenido se decantaron por el consejo a la brasa, que destacan la calidad del producto y el sabor. También pidieron chicharrones, lo que describen irónicamente como "proteínas saludables".

Como broche final, Jonay se pidió el quesillo de postre mientras Joana seguía disfrutando de los chicharrones.

Horario y ubicación

Campo de Tiro de Ravelo se encuentra en la calle Lomo Piedras, 236, en Ravelo, en la parte alta de El Sauzal. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus elaboraciones tradicionales, especialmente el puchero canario y el escaldón.

Abre de jueves a domingo en horario de 10:00 a 18:30 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.