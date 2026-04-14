La Policía Nacional lo confirma: cuidado tinerfeños cuando os devuelvan el cambio, así intentan colar monedas falsas
El Banco de España detalla un método de cinco pasos para identificar monedas falsas
La falsificación de billetes y monedas continúa circulando y es que muchos ciudadanos no saben diferenciar una moneda original a una falsa. Los delincuentes aprovechan la oportunidad para colar las monedas a sus víctimas, ya que las falsificaciones de las monedas son bastante difíciles de detectar.
La Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos a través de un tuit en el que recuerda que se pueden encontrar monedas falsas en cualquier lugar. También explican cómo defenderse y los errores que suelen presentar este tipo de monedas. "Revisa siempre tus monedas antes de aceptarlas", recuerdan.
¿Cómo identificar las monedas falsas?
El Banc de Espña explica un sencillo método para detectar si una moneda es falsa, los ciudadanos tan solo tiene que seguir cinco pasos para confirmarlo:
- Asegurarte de que es una moneda de euro, y no de un país no perteneciente al Eurosistema: en todas las monedas aparece la cara común, en la que se proporciona el valor de la moneda y la palabra euro o euro cent y el mapa de Europa. Y en la otra cara, la cara nacional, aparecen en el centro el año de acuñación y una imagen que identifica el país emisor.
- Giro monetario: sostener la moneda entre dos dedos, y gírala sobre sí misma. Las imágenes de ambas caras deben estar alineadas en sentido vertical.
- Concordancia: hay que fijarse en el diseño del mapa de Europa de la cara común
- Magnetismo: las monedas de uno y dos euros, son ligeramente magnéticas, pero solo en el centro. Para comprobarlo puedes acercar un imán y está deberá pegarse a él, pero con una ligera sacudida deberá despegarse del imán. La monedas de baja denominación, son fuertemente magnéticas (no se despegan del imán), mientras que las de media denominación no son magnéticas.
- Prestar atención al mapa de Europa: en las monedas de uno y dos euros, este deberá tener la superficie parcialmente rugosa, nunca lisa
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