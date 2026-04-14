La Policía Nacional lo confirma: cuidado tinerfeños cuando os devuelvan el cambio, así intentan colar monedas falsas

La falsificación de billetes y monedas continúa circulando y es que muchos ciudadanos no saben diferenciar una moneda original a una falsa. Los delincuentes aprovechan la oportunidad para colar las monedas a sus víctimas, ya que las falsificaciones de las monedas son bastante difíciles de detectar.

La Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos a través de un tuit en el que recuerda que se pueden encontrar monedas falsas en cualquier lugar. También explican cómo defenderse y los errores que suelen presentar este tipo de monedas. "Revisa siempre tus monedas antes de aceptarlas", recuerdan.

¿Cómo identificar las monedas falsas?

El Banc de Espña explica un sencillo método para detectar si una moneda es falsa, los ciudadanos tan solo tiene que seguir cinco pasos para confirmarlo: