El pico picapinos canario, el pájaro carpintero que no puedes dejar de ver en Tenerife

Canarias cuenta con una gran riqueza natural que habita en el verde de sus montes. Entre toda su fauna y flora, el pico picapinos destaca por sus características físicas, pero también por su canto. La endrocopos major canariensis, subespecie endémica de Tenerife identificada por Koenig en 1889, es una de las especies que podemos encontrar si visitamos los pinares de la isla, una de esas que no podemos dejar de ver, si queremos sorprendernos con la naturaleza.

SEO BirdLife explica que el pico picapinos es uno de los pájaros carpinteros más extendidos por el mundo. Es un ave dotada de un "poderoso pico", que posee una prodigiosa capacidad para taladrar las maderas más resistentes.

Estas cualidades le permiten instalarse en una gran variedad de hábitats forestales o semiforestales, siendo en Tenerife y Gran Canaria donde ha escogido su hogar dentro del archipiélago. Eso sí, en cada una de estas islas encontramos dos subespecies diferentes: canariensis en Tenerife y thanneri en Gran Canaria.

Pico picapinos, archivo. / seo.org

Características

El pico picapinos es un ave pequeña, que ronda los 20-25 centímetros de longitud y los 38-44 de envergadura. Su plumaje presenta un patrón especial: en la cara y el cuello tiene listas negras sobre fondo blanquecino, colores que también abarcan su cuerpo y alas. En la parte inferior destaca su coloración rojiza, que también tienen los machos en la nuca.

Su canto

Si hay algo que diferencia a esta ave del resto es su canto, conocido como tamborileo, un sonido fuerte y de largo alcance que se produce cuando golpea rápidamente la corteza de los árboles.

Precisamente, el biólogo y divulgador Eduardo Martín (@edumartin05) ha publicado un vídeo en sus redes sociales algunas de las características de esta ave, entre las que destaca su canto. "Algunos científicos creen que puede ser una llamada de amor entre el macho y la hembra", apunta. Pero, "la mayoría del tiempo están buscando entre la corteza bichos para alimentarse", aclara.

Y, precisamente, este mes de abril es una buena época para escucharlo, ya que es la temporada de reproducción.