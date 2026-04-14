Homenaje a las siete víctimas del derrumbe en Los Cristianos en su décimo aniversario
El 14 de abril de 2016, el edificio Julián José colapsó repentinamente dejando siete fallecidos
El núcleo turístico de Los Cristianos ha celebrado este martes un acto de recuerdo y homenaje a las siete personas que fallecieron en el derrumbe del edificio Julián José, cuando se cumplen diez años de la tragedia, ocurrida el 14 de abril de 2016.
El acto de recuerdo se celebró junto al solar de la calle Amalia Alayón, donde a las 09:31 horas de ese día colapsó de forma repentina el inmueble, de cinco plantas, en una tragedia que marcó para siempre al municipio, según ha indicado el Ayuntamiento de Arona en un comunicado este martes.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, presidió la conmemoración acompañada por varios miembros de la corporación municipal, la que fuera presidenta de la comunidad de vecinos del edificio, Ánima Marrero, así como representantes de los cuerpos de seguridad y emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, entre otros.
Durante el acto se guardó un minuto de silencio y se realizó una ofrenda floral en memoria de las víctimas, en un gesto colectivo de respeto y acompañamiento a sus familias y al conjunto de Los Cristianos, que cada año vuelve a este lugar para mantener vivo el recuerdo, añade el Ayuntamiento.
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