Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Conducir con sol de frente es una situación habitual e incómoda en carretera, especialmente en determinadas horas concretas. Para evitar el deslumbramiento, muchos conductores utilizan el parasol del vehículo, un elemento diseñado para mejorar la visibilidad. Sin embargo, no todo es válido durante su uso.

La Guardia Civil recuerda que el uso incorrecto del parasol puede acarrear sanciones económicas e incluso la pérdida de puntos del carné de conducir.

El error más común con el parasol

El problema no está en utilizar el parasol como protección para el sol, sino en el pequeño espejo que incluye. Este puede convertirse en un elemento de distracción para los conductores, ya que mientras conducen puede empezar a mirarse y en ese momento distraer la atención de la conducción.

Este tipo de conductas no solo afecta al conductor. El copiloto también puede ser sancionado por hacer un uso indebido del espejo, como maquillarse mientras el vehículo está detenido en un semáforo.

Su función principal del parasol es proteger del deslumbramiento sin afectar a la visibilidad del conductor. Hacer un uso incorrecto no solo supone un riesgo para la seguridad del conductor, sino también para el resto de usuarios que circulan por la vía.

El conductor debe evitar las distracciones al volante / NEOMotor

Sanciones

El uso incorrecto del parasol se considera una infracción grave y los conductores se enfrenta a una multas que puede alcanzar los 200 euros y la pérdida de hasta 2 puntos del carné de conducir.

El artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación recoge que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos".

Par evitar sanciones, lo más aconsejable es ajustar el parasol de manera que bloquee el sol sin interferir en la visión del conductor. Además, las autoridades insisten en complementar su uso con gafas de sol homologadas.

¿Cuándo puede suponer una multa?

Las autoridades advierten de diferentes motivos por los cuales los conductores pueden ser multados si no hace un uso correcto del parasol: