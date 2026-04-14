Diez meses de retraso en la depuradora de Punta Brava, clave para el norte de Tenerife

El tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Valle de La Orotava, en Punta Brava, continúa en fase de pruebas casi diez meses después de que el Cabildo de Tenerife anunciara su puesta en marcha como una solución inminente para reducir los vertidos al mar, contribuir a la reapertura de Playa Jardín y suministrar agua regenerada al sector primario.

La situación queda confirmada en la respuesta escrita remitida el pasado día 10 por el área insular de Sector Primario, tras una pregunta registrada el 11 de marzo por el Grupo Socialista para conocer en qué fecha había entrado definitivamente en funcionamiento el sistema y cuántos metros cúbicos de agua se habían bombeado a la balsa de La Cruz Santa para riego agrícola.

Resolución de incidencias

Según esa contestación, el tratamiento terciario sigue sin estar operativo de forma definitiva y permanece en periodo de puesta en marcha y resolución de incidencias. El informe técnico señala, además que, durante todo este tiempo, solo se han elevado 93.008 metros cúbicos a la mencionada balsa, una cifra muy alejada de las previsiones anunciadas, ya que la infraestructura fue presentada como capaz de aportar al menos 5.500 metros cúbicos diarios desde septiembre de 2025 dentro de las medidas ligadas a la Mesa Insular de la Sequía que la declaró en la Isla hasta el pasado 28 de febrero

La instalación había sido defendida en junio de 2025 por el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), como una actuación clave para evitar buena parte de los vertidos al mar en la costa del Puerto de la Cruz, en plena crisis por el cierre de Playa Jardín. En aquel momento, el terciario fue presentado como una de las soluciones más inmediatas para aliviar la presión sobre el litoral y, al mismo tiempo, incrementar la disponibilidad de agua regenerada para el riego agrícola en una Isla marcada por la escasez hídrica.

Sucesión de retrasos

Sin embargo, la evolución del proyecto ha estado marcada por los retrasos. La obra de emergencia, destinada a implantar una nueva línea de tratamiento terciario para reutilizar agua con destino agrícola, arrancó formalmente en agosto de 2024 con un plazo inicial de ocho meses. Posteriormente fue objeto de varias ampliaciones, primero hasta junio de 2025, después hasta octubre del mismo año y, finalmente, hasta marzo de 2026. De acuerdo con la respuesta oficial del Cabildo, estos aplazamientos estuvieron motivados, entre otras razones, por los problemas en el suministro de celdas de media tensión necesarias para las instalaciones eléctricas definitivas.

Pese a ello, en junio de 2025 se anunció la puesta en marcha en pruebas del sistema y de la impulsión hacia La Cruz Santa. Casi un año después, sin embargo, la infraestructura sigue sin entrar en funcionamiento efectivo. La respuesta oficial admite que continúan las labores de puesta en marcha y la resolución de situaciones no previstas, lo que evidencia que la actuación no ha alcanzado el rendimiento comprometido ni en la reducción de vertidos ni en la aportación de agua al campo.

Denuncia del PSOE

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, denuncia este lunes que «a día de hoy ni está funcionando el terciario, por lo que se sigue vertiendo buena parte del agua depurada al mar y tampoco se está destinando el agua prometida al riego agrícola». Raya subrayó, además, que el incumplimiento afecta de forma directa a la ciudadanía, al insistir en que «esto no va de una infraestructura, va de lo que le pasa a la gente. Va de playas que no están en condiciones, de agricultores que no tienen el agua que necesitan y de una economía local que se resiente».

Para los socialistas, el terciario era una pieza clave para afrontar dos problemas estratégicos de la Isla: los vertidos al mar y la falta de agua para la agricultura. «Mientras el Cabildo anunciaba soluciones, la realidad es que los vertidos continúan y el sector primario sigue sin recibir el agua comprometida», sostuvo Raya, que también criticó que se generaran expectativas sobre la reapertura de Playa Jardín vinculadas a una infraestructura que aún no está operativa. «Prometieron abrir la playa en cuestión de días, y un año después el sistema sigue sin funcionar», afirmó.

Imagen de archivo de Playa Jardín en pleno cierre por contaminación / Arturo Jiménez

El PSOE de Tenerife exige al Cabildo que aclare de forma urgente el estado real del sistema, los motivos de los retrasos acumulados y un calendario para su puesta en marcha.

Casi un año después de su presentación como respuesta urgente a una crisis ambiental y económica, el terciario de la Edrar del Valle de La Orotava sigue en pruebas, sin cumplir todavía con la doble función para la que fue anunciado: evitar vertidos al mar y llevar agua regenerada al sector primario.

No cumple la normativa europea

Un informe ambiental del Consejo Insular de Aguas advertía en 2022 de que la Estación Depuradora Regeneradora de Aguas Residuales (Edrar) del Valle de La Orotava, ubicada en Punta Brava se encontraba al final de su vida útil y no cumplía con la Directiva Europea 91/271. La instalación arrastra desde hace años graves deficiencias y sigue siendo uno de los puntos críticos del sistema de saneamiento del Puerto de la Cruz. Construida a principios de los años 90, la estación asumió primero las aguas residuales de Puerto de la Cruz y después también las de La Orotava y Los Realejos. Cuatro años después de aquel aviso, las administraciones siguen pendientes de sacar adelante una nueva, prevista en dos fases, mientras la actual continúa simbolizando años de retrasos y una crisis con impacto ambiental, turístico y económico.