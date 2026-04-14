El calor se dispara en Tenerife: Aemet prevé más de 30 grados a partir del viernes

Abril deja otro adelanto de verano: el calor superará los 30 grados en Tenerife y en Canarias a partir del viernes. La segunda mitad del mes llega con un nuevo episodio de tiempo más propio de finales de primavera o comienzos de verano, según la previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo prevé para esta semana un ambiente cada vez más estable en buena parte de España, con cielos en general poco nubosos, lluvias escasas y una subida progresiva de las temperaturas que también se dejará notar en el Archipiélago. En Canarias, el inicio estará marcado por el viento alisio fuerte y por el mal estado de la mar, pero el ascenso térmico ganará terreno a medida que avance la semana y podría dejar más de 30 grados en muchos puntos de las islas desde el viernes.

Qué tiempo hará en Canarias

La previsión general de Aemet apunta a una situación anticiclónica que irá imponiéndose de forma progresiva en el conjunto del país. En el caso de Canarias, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, explica que el alisio soplará de manera intensa durante los primeros días de esta semana, con rachas localmente muy fuertes en distintas zonas de las Islas y con mal estado de la mar. Además, la predicción señala nubosidad en el norte de las islas más montañosas, donde no se descartan algunas lluvias débiles, mientras que en el sur estarán los cielos más despejados.

Aun así, la tendencia dominante será de subida de temperaturas. Las previsiones de siete días para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria reflejan un ascenso claro a partir del viernes, con máximas que podrían acercarse a los 27 o 28 grados el fin de semana en las capitales. En otros puntos del Archipiélago, especialmente en medianías, zonas resguardadas y áreas del sur, el calor podría ser más acusado y superar los 30 grados, tal y como recoge la nota de previsión.

Más calor desde el viernes

El miércoles todavía soplará el viento con intensidad, aunque irá perdiendo fuerza con el paso de las horas. A partir de ahí, el escenario será más favorable para que el calor gane presencia. La combinación de mayor estabilidad, menos nubosidad en amplias zonas y una masa de aire más templada permitirá que los termómetros suban de forma apreciable en Canarias. La nota apunta expresamente a que desde el viernes podrían rebasarse los 30 grados en muchos puntos del Archipiélago, un registro alto para mediados de abril.