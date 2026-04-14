La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
Los termómetros oscilarán entre los 16 y los 22 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 15 de abril, una jornada en la que predominarán los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales, en especial en medianías del noreste.
Las temperaturas tendrán con pocos cambios, oscilando entre los 18 y los 22 grados.
En cuanto al alisio, soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, amainando a últimas horas. Y predominio de las brisas en el oeste.
En cumbres centrales, el viento será del nordeste, disminuyendo a flojo de componente este tras el mediodía.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé que en Lanzarote y Fuerteventura haya intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. En el resto de islas, poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías.
No se descarta calima ligera y en altura en las islas más orientales a últimas horas.
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