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La Aemet finaliza el aviso amarillo por fuertes vientos en Tenerife

Se espera un ligero ascenso de las temperaturas en las medianías y cumbres de la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha finalizado este martes el aviso amarillo por fuertes vientos activo en el sur de Tenerife, así como en las islas de El Hierro y La Gomera. De la misma manera, a primera hora de la mañana ha concluido también el aviso amarillo por fenómenos costeros en Lanzarote.

En concreto, en Tenerife este martes se espera que esté poco nuboso con intervalos en el norte. Las temperaturas estarán en ligero ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas.

Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.

Predicción general

Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé que en Lanzarote y Fuerteventura haya intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de islas, poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte.

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Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en el resto de zonas, más acusado en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas, sin descartarlas en Lanzarote.

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