La Aemet finaliza el aviso amarillo por fuertes vientos en Tenerife
Se espera un ligero ascenso de las temperaturas en las medianías y cumbres de la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha finalizado este martes el aviso amarillo por fuertes vientos activo en el sur de Tenerife, así como en las islas de El Hierro y La Gomera. De la misma manera, a primera hora de la mañana ha concluido también el aviso amarillo por fenómenos costeros en Lanzarote.
En concreto, en Tenerife este martes se espera que esté poco nuboso con intervalos en el norte. Las temperaturas estarán en ligero ascenso en medianías y cumbres, y con pocos cambios en costas.
Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.
Predicción general
Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé que en Lanzarote y Fuerteventura haya intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de islas, poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte.
Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en el resto de zonas, más acusado en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas, sin descartarlas en Lanzarote.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber
- La Aemet avisa de viento fuerte en Tenerife para el lunes: suben las temperaturas y persiste la inestabilidad
- La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón
- La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El Supremo absuelve a una juez de Arona acusada de detener sin orden a una mujer
- Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano