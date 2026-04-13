El viento, protagonista este lunes en Tenerife según la Aemet: Canarias vivirá un aumento de temperaturas

La semana arranca con cambios en Tenerife, donde el viento será el gran protagonista durante este lunes. Según la AEMET, se esperan rachas muy fuertes de componente nordeste, acompañadas de un ligero ascenso de las temperaturas en zonas del interior, en una jornada con nubes en el norte y cielos más despejados en el resto.

Desde primeras horas, Tenerife presenta cielos nubosos en el norte, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías, especialmente durante la mañana. A medida que avance el día, se abrirán claros, mientras que en cumbres y vertientes sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Viento fuerte y temperaturas al alza en Tenerife

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, pero las máximas registrarán un ligero ascenso en medianías y zonas altas, que podría ser moderado en la vertiente sur. En Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre los 17 y 22 grados.

El viento sopla del nordeste con intensidad moderada, aunque irá acompañado de intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, especialmente en el extremo noroeste, la vertiente sureste y zonas altas como la cordillera dorsal.

Resto de Canarias con más calor en interiores y mala mar

En el resto del archipiélago, la jornada también estará marcada por el viento y la subida de temperaturas en zonas interiores. Gran Canaria tendrá nubosidad en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos y un ascenso térmico en medianías, especialmente en el suroeste.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, predominarán los intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con opción de alguna lluvia débil, tendiendo a cielos más despejados durante el día. Las temperaturas subirán ligeramente en zonas altas y medianías.

Dos personas se sacan fotos junto al mar pese a los avisos por fuerte oleaje debido a Therese. / Arturo Jiménez

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura comenzarán con nubosidad de madrugada, dando paso a un lunes poco nuboso, con máximas en ligero ascenso en interiores y viento fuerte, especialmente en zonas expuestas.

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En el mar, la situación será complicada, con viento del nordeste de fuerza 5 a 6, aumentando localmente, lo que generará fuerte marejada e incluso mar gruesa, además de mar de fondo del norte o noroeste que alcanzará los 3 a 4 metros durante la tarde.