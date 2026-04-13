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Tenerife estudia impulsar un grado de gestión del dato ligado al sector aeroespacial en la ULL

El Cabildo de Tenerife, junto a la ULL, planea un grado en gestión de datos para la industria aeroespacial, clave para el empleo cualificado en un sector estratégico en Canarias

Presentación del III Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias CIAC 2026

Presentación del III Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias CIAC 2026 / Miguel Barreto

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) estudian poner en marcha un grado de gestión del dato vinculado a la industria aeroespacial, una formación con la que buscan reforzar el empleo cualificado en uno de los sectores estratégicos con más proyección en Canarias.

El anuncio lo realizó el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, durante la presentación del III Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias CIAC 2026, que se celebrará los días 3 y 4 de diciembre en el ITER y reunirá a compañías como Hispasat, Airbus, Open Cosmos, Enaire o Canarysat.

Martínez explicó que este posible nuevo grado podría sumarse al ya anunciado de ingeniería aeroespacial en la ULL. A su juicio, la gestión del dato será incluso más decisiva que la parte más visible del sector, como los satélites o las antenas, porque es ahí donde se genera gran parte del valor económico y tecnológico.

"No nos quedamos en lanzar satélites"

El consejero insistió en que la apuesta de Tenerife por la industria aeroespacial "no se queda en lanzar satélites", sino que pretende abarcar toda la cadena de valor: desde la emisión y el seguimiento hasta el análisis y explotación de los datos. Ese proceso, subrayó, abrirá la puerta a nuevos perfiles profesionales y empleo especializado.

En ese contexto, recordó que la futura constelación canaria de satélites generará una enorme cantidad de información que deberá ser procesada y analizada, una tarea en la que serán clave los supercomputadores del ITER. También apuntó que harán falta especialistas de distintos ámbitos, como geógrafos expertos en posicionamiento y seguimiento terrestre.

Además, Cabildo y Gobierno de Canarias trabajan en el desarrollo de una red de incubadoras de startups homologadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, con el objetivo de atraer empresas, talento e innovación.

79 millones en proyectos vinculados al sector aeroespacial

Martínez destacó también que el Cabildo ha logrado movilizar 79 millones de euros en proyectos vinculados al sector aeroespacial, una cifra que, a su juicio, refleja la oportunidad de consolidar esta industria en Tenerife, como ya ocurrió en otras actividades estratégicas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, aseguró que la estrategia ya está dando resultados, con la implantación de nuevas empresas en la isla y el crecimiento de firmas locales como Canarysat, vinculada al proyecto de constelación satelital. También defendió que Tenerife lidera actualmente el desarrollo aeroespacial en España y subrayó la alta rentabilidad de esta inversión.

Entre los proyectos en marcha figura también un telepuerto, que permitirá el seguimiento de constelaciones satelitales y generará retorno económico. En cuanto a la futura constelación canaria, el Cabildo estima que la explotación de los datos podría mover al menos 18 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

El III Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias incorporará además novedades como CIAC Talent, un espacio centrado en formación y talento local, además de una zona expositiva y de trabajo en red. El evento reunirá a empresas, instituciones, universidades y centros de investigación en torno a áreas como aeronáutica, espacio, drones, astrofísica y formación.

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