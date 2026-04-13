Tenerife en aviso por rachas de viento de hasta 70 km/h este martes
La Aemet prevé vientos fuertes en cumbres y vertientes del sureste, con probables rachas muy intensas en zonas altas
Tenerife se mantiene este lunes bajo aviso por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El fenómeno afectará especialmente a las zonas altas de la isla y a la vertiente sureste, donde se esperan los episodios más intensos a lo largo de la jornada.
La situación estará marcada por el predominio del viento del nordeste, que soplará con intensidad moderada, aunque con intervalos de fuerte en puntos concretos como el extremo noroeste, la vertiente sureste y, sobre todo, durante la madrugada en las cumbres.
En cuanto al estado del cielo, el norte de Tenerife amanece con cielos nubosos, que dará paso a intervalos durante el día antes de volver a cubrirse a últimas horas. Existe además probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte durante la primera mitad del día. Por el contrario, en las cumbres centrales y en el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente en medianías y zonas altas, especialmente en la vertiente sur, donde el ascenso podría ser más notable. En las costas, sin embargo, los valores se mantendrán estables. En el litoral oeste soplarán brisas, lo que suavizará la sensación térmica.
Este episodio de viento no afectará únicamente a Tenerife. El aviso también se extiende a otras islas del archipiélago, como La Gomera, donde se verán especialmente afectadas las cumbres y vertientes sureste y oeste; El Hierro, con incidencia en cumbres y zonas del sur; y La Palma y Gran Canaria, donde el viento soplará con fuerza en áreas de cumbre.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón
- La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
- El Supremo absuelve a una juez de Arona acusada de detener sin orden a una mujer
- Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El Cabildo de Tenerife quiere 'bañar' de oro a Vázquez-Figueroa, el 'Julio Verne del barrio de Salamanca
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber