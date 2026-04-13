Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasolina barataTiempo en TenerifePlaya de San MarcosZona de Bajas Emisiones de Santa CruzCD TenerifeLíder de la Banda de Güímar
instagramlinkedin

Tenerife en aviso por rachas de viento de hasta 70 km/h este martes

La Aemet prevé vientos fuertes en cumbres y vertientes del sureste, con probables rachas muy intensas en zonas altas

Mapa meteorológico de viento para este lunes en Canarias

Mapa meteorológico de viento para este lunes en Canarias / Meteored

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife se mantiene este lunes bajo aviso por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El fenómeno afectará especialmente a las zonas altas de la isla y a la vertiente sureste, donde se esperan los episodios más intensos a lo largo de la jornada.

La situación estará marcada por el predominio del viento del nordeste, que soplará con intensidad moderada, aunque con intervalos de fuerte en puntos concretos como el extremo noroeste, la vertiente sureste y, sobre todo, durante la madrugada en las cumbres.

En cuanto al estado del cielo, el norte de Tenerife amanece con cielos nubosos, que dará paso a intervalos durante el día antes de volver a cubrirse a últimas horas. Existe además probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte durante la primera mitad del día. Por el contrario, en las cumbres centrales y en el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente en medianías y zonas altas, especialmente en la vertiente sur, donde el ascenso podría ser más notable. En las costas, sin embargo, los valores se mantendrán estables. En el litoral oeste soplarán brisas, lo que suavizará la sensación térmica.

Noticias relacionadas y más

Este episodio de viento no afectará únicamente a Tenerife. El aviso también se extiende a otras islas del archipiélago, como La Gomera, donde se verán especialmente afectadas las cumbres y vertientes sureste y oeste; El Hierro, con incidencia en cumbres y zonas del sur; y La Palma y Gran Canaria, donde el viento soplará con fuerza en áreas de cumbre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
  2. La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón
  3. La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
  4. El Supremo absuelve a una juez de Arona acusada de detener sin orden a una mujer
  5. Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano
  6. Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
  7. El Cabildo de Tenerife quiere 'bañar' de oro a Vázquez-Figueroa, el 'Julio Verne del barrio de Salamanca
  8. La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber

Multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos de carné por transportar mal a tu mascota en el vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos de carné por transportar mal a tu mascota en el vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Tenerife en aviso por rachas de viento de hasta 70 km/h este martes

Tenerife en aviso por rachas de viento de hasta 70 km/h este martes

Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'

Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'

El guachinche de Tenerife que ofrece cocina tradicional canaria y vino de cosecha propia a precios económicos: pronto cerrará su puertas por jubilación

El guachinche de Tenerife que ofrece cocina tradicional canaria y vino de cosecha propia a precios económicos: pronto cerrará su puertas por jubilación

El viento, protagonista este lunes en Tenerife según la Aemet: Canarias vivirá un aumento de temperaturas

El viento, protagonista este lunes en Tenerife según la Aemet: Canarias vivirá un aumento de temperaturas

Ruyman Afonso: vuelta a Tenerife del educador social

Ruyman Afonso: vuelta a Tenerife del educador social

La recuperación de la playa de San Marcos, en Icod, encalla en el rifirrafe político y la burocracia

La recuperación de la playa de San Marcos, en Icod, encalla en el rifirrafe político y la burocracia

Tenerife refuerza la defensa de sus espacios naturales

Tracking Pixel Contents