Tenerife en aviso por rachas de viento de hasta 70 km/h este martes

Tenerife se mantiene este lunes bajo aviso por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El fenómeno afectará especialmente a las zonas altas de la isla y a la vertiente sureste, donde se esperan los episodios más intensos a lo largo de la jornada.

La situación estará marcada por el predominio del viento del nordeste, que soplará con intensidad moderada, aunque con intervalos de fuerte en puntos concretos como el extremo noroeste, la vertiente sureste y, sobre todo, durante la madrugada en las cumbres.

En cuanto al estado del cielo, el norte de Tenerife amanece con cielos nubosos, que dará paso a intervalos durante el día antes de volver a cubrirse a últimas horas. Existe además probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte durante la primera mitad del día. Por el contrario, en las cumbres centrales y en el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente en medianías y zonas altas, especialmente en la vertiente sur, donde el ascenso podría ser más notable. En las costas, sin embargo, los valores se mantendrán estables. En el litoral oeste soplarán brisas, lo que suavizará la sensación térmica.

Este episodio de viento no afectará únicamente a Tenerife. El aviso también se extiende a otras islas del archipiélago, como La Gomera, donde se verán especialmente afectadas las cumbres y vertientes sureste y oeste; El Hierro, con incidencia en cumbres y zonas del sur; y La Palma y Gran Canaria, donde el viento soplará con fuerza en áreas de cumbre.