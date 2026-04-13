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El papa León XIV se muestra "muy contento" por su visita a España

El pontífice finalizará su viaje en Canarias el 12 de junio de 2026 con una visita a Tenerife donde saludará a los vecinos por las calles de Santa Cruz de Tenerife antes de una eucaristía multitudinaria con hasta 50.000 asistentes

Imagen de archivo del Papa León XIV.

Imagen de archivo del Papa León XIV. / Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El papa León XIV aseguró este lunes que está "muy contento" por su próxima visita a España, un país del que conserva "grandes recuerdos" por la fe, la alegría y la hospitalidad de sus ciudadanos.

Durante unas declaraciones a EFE en el vuelo hacia Argelia, primera etapa de su tercer viaje internacional, el pontífice envió además un mensaje directo a los españoles y les ha pedido que "sean signos de esperanza".

"Estoy muy contento de mi visita, tengo grandes recuerdos del tiempo que he estado en España, la fe, la alegría y siempre muy contento por la hospitalidad de los españoles", afirmó.

Preguntado también por la celebración prevista en la Sagrada Familia de Barcelona, León XIV destacó el valor del templo y lo definió como "una joya cultural y religiosa para todos".

El papa concluirá su visita en Tenerife el 12 de junio

El viaje del papa a España se celebrará del 6 al 12 de junio de 2026 y será la primera visita de un pontífice al país en quince años, después del último viaje de Benedicto XVI en 2011.

La agenda incluirá paradas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. León XIV llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9. Después se desplazará a Barcelona, donde estará hasta el 11, antes de concluir su visita en Canarias el 12 de junio.

El lema oficial del viaje será "Alzad la mirada", una expresión del evangelio de San Juan que, según el Vaticano, invita a la esperanza, la contemplación y el redescubrimiento de la unidad y la caridad.

Noticias relacionadas y más

Entre los actos más destacados figuran al menos dos misas multitudinarias: una el 7 de junio, con motivo del Corpus Christi, y otra de despedida el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.

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