La ONCE 'viaja' a Tenerife: 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años para un afortunado de Tegueste

La fortuna ha vuelto a premiar a Tenerife en los concursos del fin de semana. Esta vez fue gracias al Sueldazo de la ONCE, que fue vendido en Tegueste y dos localidades gallegas.

En concreto, en Tegueste tocó un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, lo que supone un total de 1.500.000 euros para el afortunado, gracias al sorteo que se celebró este domingo, 12 de abril.

Servando Salomón Rodríguez Pérez es el vendedor de la ONCE que ha dejado este Sueldazo en Tegueste, con un cupón premiado que comercializó desde su quiosco situado en la calle Prebendado Pacheco.

Otros premios

Las localidades gallegas en las que tocaron los otros premios son Sada y A Coruña. En el primero tocó otro Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado (un total de 1.500.000 euros), de manos del vendedor Alfonso Vázquez Rodríguez, que vendió el cupón premiado en el sorteo del sábado, 11 de abril, desde su quiosco situado en calle Venezuela, número 2-Avenida da Mariña.

En el segundo, el vendedor José Adalberto Peña Marcano ha dejado otro Sueldazo, esta vez de 2.000 euros al mes durante 10 años (un total de 240.000 euros), desde su punto de venta en Puerta Real, calle Montoto, número 1. El cupón premiado pertenece al sorteo del 12 de abril.

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El sorteo

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Además, hay premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.