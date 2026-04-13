La Guardia Civil lo confirma: cuidado con el `timo del asfalto´ que puede afectar a comunidades de vecinos y pequeños negocios en Tenerife

Los delincuentes siguen innovándose para estafar a sus víctimas, aprovechan cualquier excusa para intentar conseguir su dinero. La Guardia Civil ha advertido a través de sus redes sociales a las comunidades de vecinos y a los pequeños negocios sobre cómo evitar caer en la estafa del `timo del asfalto´. "¿Conoces el ´timo del asfalto´? Te lo explicamos para no caer en esta estafa".

¿En qué consiste en `timo del asfalto´?

Los delincuentes se presentan en la vivienda de las víctimas haciéndose pasar por operarios que están trabajando en una obra cercana a la vivienda. Le ofrecen a la víctima trabajos de pavimentación o reparación de superficies "a un precio muy reducido en comparación con el precio del mercado".

Los estafadores "argumentan que tiene material sobrante de una obra que acaba de realizar y para no desperdiciarlo pueden realizar el trabajo de asfaltado de una manera muy rápida", explica la agente. Además, suele ser una oferta única y tentadora tanto por la eficacia como por el precio. "Buscan que decidas rápido, te piden un adelanto y desaparecen o peor aún, realizan el trabajo con un resultado pésimo debido a la mala calidad del producto", avisan.

Sin embargo, la operación se realiza sin factura, sin contrato y sin ningún tipo de documentación, un detalle que debería encender las alarmas de las víctimas. "Pueden llegar a entregarnos una factura simulando ser una empresa real, pero los datos resultan ser falso", alerta la Guardia Civil.

Nuevo asfalto. / ED

Cómo evitar ser víctima del timo

En los comentarios del vídeo, varias personas han contado que los delincuentes han intentado utilizar esta estafa para sustraerles el dinero. La Guardia Civil ha lanzado una serie de consejos a los ciudadanos para que eviten caer en esta trampa:

Desconfía de ofertas inesperadas

No tomes decisiones con prisas

Nunca pagues por adelantado

Verifica que se trata de una empresa legal antes de contratar los servicios

En el caso de que ya hayas sido víctima de esta estafa, contacta con las autoridades para interponer una denuncia. De esta manera, los agentes podrán conocer la estafa, ayudar al resto de ciudadanos a evitarla e intentar capturas a los delincuentes que la llevan a cabo.