Multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos de carné por transportar mal a tu mascota en el vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Muchas familias realizan los desplazamientos con sus animales, pero para trasportarlos en los vehículos es fundamentar cumplir con la normativa y extremar la precaución en todo momento.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores que deben respetar la normativa establecida para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. En el interior del vehículo tanto los pasajeros como los objetos que se trasportan deben ir colocados correctamente, lo mismo ocurre con las mascotas. "Las personas que posean animales deben conocer las normas que les aplican y lo que se debe hacer y evitar. Si las cumplimos contribuiremos a mejorar la Seguridad Vial en beneficio propio y del resto de la sociedad", insisten.

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación recuerda que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

La DGT lanza una serie de consejos para viajar con tus mascotas

Nunca se debe viajar con un animal suelto dentro del habitáculo , ya que eso supone un riesgo tanto para la mascota como para el resto de ocupantes del vehículo.

, ya que eso supone un riesgo tanto para la mascota como para el resto de ocupantes del vehículo. La DGT recomienda utilizar un sistema de retención adecuado como arneses de sujeción, transportines o separadores de habitáculo.

como arneses de sujeción, transportines o separadores de habitáculo. No se deben colocar objetos junto al animal , ya que en caso de impacto pueden salir disparados.

, ya que en caso de impacto pueden salir disparados. Es conveniente realizar paradas cada dos horas para que tanto la mascota como el conductor descansen y se hidratan para continuar el trayecto.

para que tanto la mascota como el conductor descansen y se hidratan para continuar el trayecto. Nunca dejar a las mascotas en el interior del vehículo con altas temperaturas. Durante la circulación, el vehículo debe mantener una ventilación adecuada.

con altas temperaturas. Durante la circulación, el vehículo debe mantener una ventilación adecuada. Tráfico aconseja acostumbrar al animal desde pequeño a viajar sujeto e insiste en que la correa no sirve como sistema de retención.

Un perro en el maletero de un coche / MARINA VILANOVA

Sanciones

El mismo Reglamento de Circulación, recoge en su artículo 3 que "se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario".

Transportar correctamente a las mascotas en el vehículo no es solo una cuestión de comodidad, sino también de seguridad. Desde RACE explican que los conductores deben asegurar a todo tipo de animales para que viajen bien sujetos y protegidos, ya que de lo contrario pueden enfrentarse a graves sanciones económicas.

La normativa contempla diferentes sanciones, dependiendo de la gravedad de la infracción. Si la mascota no está correctamente asegurada, se considera una infracción grave y está sancionada con 200 euros. Por otro lado, si el animal viaje libre por el vehículo o encima del conductor, se considera una "conducción negligente", por lo que el conductor se pueden enfrentar a una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.

La situación más grave es si se produce un accidente con el animal suelo en el automóvil. En ese caso, se califica como conducción temeraria, lo acarrea multas de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir.