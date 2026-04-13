El guachinche de Tenerife que ofrece cocina tradicional canaria y vino de cosecha propia a precios económicos: pronto cerrará su puertas por jubilación

La isla de Tenerife todavía conserva tradicionales guachinches, donde el vino es de cosecha propia y ofrecen cocina canaria tradicional en un ambiente familiar. Sin embargo, uno de esos establecimientos se prepara para cerrar sus puertas definitivamente en dos meses por jubilación.

Se trata de Casa Perico, también conocido como Perico del Valle, se ubica en Los Realejos y cerrará sus puertas próximamente porque "no hay relevo generacional que quiera seguir", confirman. Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores.

Un guachinche tradicional

El establecimiento mantiene la esencia de guachinche tradicional ofreciendo cocina canaria en la parte baja de una vivienda, donde también destacan las cubas de vino.

Las elaboraciones del local se basan en las recetas tradicionales, sin artificios ni toques modernos. La clave está en la cocina de siempre. "Es una pena que vaya a cerrar porque hace las albóndigas mejores que las de mi mujer", comenta Jonay durante la visita.

Entre sus platos más destacados se encuentran el pulpo, las judías, las albóndigas o el pescado salado acompañado de papas arrugadas. "Las judías en casi ningún sitio las tiene ya", aseguran en el vídeo. Como broche final, ofrecen timba, un postre típico de las islas.

Uno de los detalles que más llama la tención es que no disponen de datáfono ni de bizum, "el precio fue de palabra" y pagaron 53 euros por cinco personas, un precio que refleja la relación calidad-precio que ofrece el guachinche.

Una petición clave: respeto y paciencia

Los creadores de contenido acudieron al establecimiento el año pasado, ya que su visita provocó una gran afluencia de clientes y, con ello, situaciones complicadas, hasta el punto de tener que cerrar temporalmente. "A decir verdad, sonreír, lo que se dice sonreír, no fue lo que hizo la dueña cuando nos vio entrar este año, y es que el año pasado tuvo que cerrar debido a la alta demanda y por las faltas de respeto recibidas por parte de algunos clientes", explican.

Por ello, lanzan un mensaje a todo sus seguidores que vayan a visitar el establecimiento: "Si van, les pedimos de corazón que tengan respeto y paciencia, si no, mejor no vayan".

Un llamamiento que busca cuidar este tipo de negocios, especialmente en su recta final.

Horario y ubicación

Casa Perico se encuentra en el camino Atravesado, 28, en Los Realejos. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el guachinche y han disfrutado de los platos tradicionales de la gastronomía canaria.

Abre de lunes a jueves en horario de 18:00 a 21:30 horas, mientras que los sábados ofrece servicio de comidas de 12:00 a 15:00 horas. Viernes y domingo el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.