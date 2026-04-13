Detectan un nuevo episodio de actividad sísmica bajo Tenerife en la zona de Izaña y el entorno del Teide

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo episodio de actividad sísmica bajo Tenerife entre el sábado y la madrugada de este lunes, con movimientos registrados en dos zonas diferenciadas: el entorno de Izaña y el oeste de Las Cañadas del Teide.

Según ha informado el organismo, el sábado 11 de abril se produjo una pequeña serie sísmica de baja magnitud en Izaña, con un total de 16 terremotos detectados automáticamente, de los que 11 pudieron ser localizados con precisión. Las magnitudes oscilaron entre 1,0 y 1,9 mbLg, y los sismos se situaron entre 3 y 10 kilómetros de profundidad.

El IGN explica que se trata de eventos volcano-tectónicos, similares a los ya registrados en esta misma zona entre mayo y noviembre de 2025, con rangos parecidos de magnitud y profundidad.

Además, durante la madrugada de este lunes, entre las 00:10 y las 00:30 horas, se registró otra señal de actividad sismo-volcánica en el oeste de Las Cañadas del Teide. En este caso, se detectaron dos pulsos de baja frecuencia, conocidos como eventos LP, además de varios eventos híbridos de baja magnitud.

Estos movimientos no implican peligro de erupción

En total, el sistema automático del IGN identificó 38 eventos, aunque solo tres pudieron localizarse manualmente, a profundidades de entre 12 y 13 kilómetros.

El organismo subraya que ninguno de estos movimientos ha sido sentido por la población y recalca que este tipo de actividad, compuesta por eventos híbridos y señales de largo periodo, no implica un aumento del peligro de erupción a corto o medio plazo en Tenerife, es decir, en semanas o meses.

El IGN también precisa que, debido a la baja amplitud de las señales, tanto el número total de eventos como sus magnitudes y profundidades siguen siendo datos provisionales.