Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites

Nuevas redes de saneamiento, pluviales, suministro de agua, instalación de alumbrado público, reforma de todo el pavimento de la urbanización... El proyecto de reforma completa de las 66 Viviendas de la Urbanización Luciana Díaz, en La Esperanza, en el municipio de El Rosario, ya se encuentra en marcha después de ocho años de trámites. Se trata de una actuación que en su primera fase supera los 750.000 euros y que tiene una duración de ocho meses.

El grupo de gobierno del Ayuntamiento rosariero apunta que en la actualidad se está desarrollando la etapa inicial de las obras y que se cuenta con cofinanciación del Ministerio de Vivienda y del Instituto Canario de la Vivienda. Ahora bien, las mejoras en su conjunto rondan los 2,5 millones de euros. Estas se encuentran contempladas en el programa de Rehabilitación de Áreas Degradadas del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda.

Para llegar a este punto han sido necesarias una prolongada búsqueda de financiación y posterior tramitación. «Es un proyecto importante en el que llevamos trabajando desde 2018 y que por fin está a punto de ver la luz, y con el que se va a mejorar toda la urbanización en la que residen unos 220 vecinos», resaltó el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, en un encuentro de trabajo que tuvo lugar a mediados de 2025 en torno a esta actuación.

Impermeabilizaciones

Según los datos aportados por el consistorio rosariero, entre las inversiones hay más de un millón de euros –de financiación del Estado y de la Comunidad Autónoma– para la impermeabilización de cubiertas, fachadas y carpintería exterior de las 36 viviendas de la segunda fase de esta urbanización.

Más en detalle, la inversión total alcanza los 2,5 millones en virtud de la financiación aportada por el Ministerio de Vivienda (1.036.042 euros), el Instituto Canario de la Vivienda (250.903 euros), el Cabildo de Tenerife (250.903 euros) y el Ayuntamiento de El Rosario (971.186 euros). Entre los aspectos que está previsto resolver, y aparte de los ya referidos, figuran también las condiciones mínimas de accesibilidad, jardines o instalación de nuevo mobiliario. Además, se incluye la mejora de la eficiencia energética de las 30 viviendas ejecutadas en la primera fase.

El proyecto de reurbanización contempla todo el ámbito y la mejora de la eficiencia energética de las 30 viviendas de la primera fase de dicha urbanización, en base al acuerdo suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo insular de Tenerife y el Ayuntamiento de El Rosario dentro del marco del Plan Estatal para Acceso a la Vivienda 2022-2025.