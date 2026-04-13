Amplían los juzgados de violencia machista en Tenerife para dar más privacidad a las víctimas

El Gobierno de Canarias ha finalizado la ampliación de las dependencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de mejorar la atención y garantizar una mayor privacidad y seguridad a las víctimas.

Según explicó la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, las obras se han llevado a cabo para ofrecer una atención más digna y evitar que las mujeres tengan que compartir espacios con su presunto agresor.

La responsable autonómica recordó que la anterior centralización de los juzgados de violencia de La Laguna, Güímar y Santa Cruz de Tenerife en el Palacio de Justicia de la capital no contó con una infraestructura adecuada para atender correctamente a las víctimas y a sus hijos.

Se ha trasladado uno de los juzgados al edificio El Cabo

Para corregir esta situación, se ha trasladado uno de los juzgados fuera del Palacio de Justicia de Tres de Mayo a un nuevo local en el edificio El Cabo, mientras que el otro ha sido reorganizado internamente. Con estos cambios, el área destinada a violencia sobre la mujer ha ganado 250 metros cuadrados.

La ampliación ha permitido crear dos salas de atención a víctimas, una de ellas con zona infantil, además de una sala de vistas, una sala polivalente para reuniones con abogados y una nueva distribución de despachos.

La actuación también ha incluido la redistribución de espacios con nueva tabiquería, la creación de un pasillo central y la instalación de soluciones de aislamiento acústico para reforzar la intimidad en todas las áreas.

Acceso independiente con doble puerta para proteger a la víctima

Uno de los cambios más destacados es la incorporación de un acceso independiente con doble puerta, diseñado para evitar que la víctima se cruce con el presunto agresor, al separar las zonas de espera y de vistas.

Además, desde las salas de atención a víctimas se han habilitado accesos directos a la sala de vistas sin necesidad de pasar por el pasillo, una medida orientada a mejorar la protección y reducir situaciones de tensión.

Las obras también han incluido la sustitución de luminarias y el aprovechamiento de parte del mobiliario de las antiguas dependencias.