La Aemet avisa: rachas muy intensas de viento y ascenso térmico en Tenerife para este martes

El tiempo en Tenerife este martes estará condicionado por el régimen de alisios, con protagonismo para el viento y un ligero ascenso de las temperaturas. Según la AEMET, se esperan rachas muy fuertes en varias zonas de la isla, mientras que las lluvias serán poco probables y se limitarán a puntos del norte de Canarias.

En Tenerife, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos nubosos en el norte, especialmente a primeras y últimas horas del día. A diferencia de jornadas anteriores, la probabilidad de lluvias será baja.

Más estabilidad, pero con viento intenso

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en medianías y cumbres, mientras que en zonas costeras apenas habrá cambios. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 17 y 22 grados.

El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, pero con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, especialmente en la vertiente sureste y el extremo noroeste. En otras zonas, como el oeste, predominarán las brisas, mientras que en cumbres centrales el viento será más flojo.

Resto de Canarias: nubes en el norte y fuerte oleaje

En el conjunto del archipiélago, se mantendrá una situación similar. En las islas montañosas como Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, habrá cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles, mientras que el resto de zonas permanecerá poco nuboso o despejado.

En Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas, y temperaturas en ligero ascenso. El viento será intenso en todas las islas, con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en vertientes expuestas y zonas de interior de las islas orientales.

Fuerte oleaje en Los Silos por la borrasca Therese / E. D.

En el mar, la situación será complicada, con viento del nordeste de fuerza 5 a 6, aumentando temporalmente a 7 u 8, lo que generará fuerte marejada o mar gruesa, además de mar de fondo del norte con olas de hasta 3 a 4 metros, disminuyendo ligeramente durante la madrugada.