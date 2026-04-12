Tenerife acoge unas jornadas con varios de los mejores especialistas en incendios estructurales

Tenerife acogerá esta próxima semana a varios de los mejores especialistas en incendios estructurales de España.

Bomberos Voluntarios de Adeje celebrará la tercera edición del Workshop de Incendios Estructurales en la comunidad autónoma de Canarias.

La entidad organizadora considera que se trata de una formación de alto valor pedagógico, que ha logrado reunir "a los mejores especialistas del panorama nacional" en intervención en este tipo de servicios.

Incendios estructurales son aquellos fuegos que se hallan fuera de control y afectan a edificaciones como casas, edificios, locales comerciales, naves o fábricas, tanto de construcción sólida como precaria. Estos sucesos suelen originarse por fallos eléctricos, fugas de gas o descuidos humanos, por ejemplo.

Dos convocatorias

Las Jornadas de trabajo tendrán lugar en las instalaciones del parque de bomberos de Adeje en dos convocatorias, del 14 al 16 de abril y del 17 al 19 de abril, con un programa idéntico en ambas. Están orientadas a garantizar la máxima calidad formativa mediante clases a grupos reducidos.

Bajo el título Gestión de las tres doctrinas en los S.P.E.I.S. (Estrategia, Táctica y Operativa): Incendios estructurales en edificios de uso público, esta iniciativa se consolida como una de las citas formativas más relevantes del país, según sus promotores.

En esta edición, destaca especialmente la participación de instructores de primer nivel, referentes en cada una de sus especialidades.

Teoría y práctica

El programa combina formación teórica avanzada con talleres prácticos en escenarios controlados, abordando aspectos clave, como el comportamiento del fuego en compartimentos, la gestión del aire en intervención, técnicas de rescate de bomberos, ventilación, hidráulica aplicada y control en incendios complejos en estructuras turísticas u hospitalarias.

La alta demanda generada por esta formación ha quedado reflejada en la rápida ocupación de todas las plazas disponibles, que se cubrieron en un corto periodo de tiempo.

Dicha aceptación demuestra el interés y la necesidad de este tipo de iniciativas en el sector, explican desde Bomberos Voluntarios de Adeje.

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Respaldo público y privado

La tercera edición del Workshop cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, así como de las empresas Partenon, Urbantech, MSA y Global Projects & Supplies, entidades comprometidas con la mejora continua, la profesionalización y la seguridad en los servicios de emergencia, apuntan los promotores.