Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente en La GomeraTiempo en TenerifeChina-CanariasVisita del papa a TenerifeCD TenerifeAlberto Vázquez FigueroaAgencia Tributaria
instagramlinkedin

Tenerife acoge unas jornadas con varios de los mejores especialistas en incendios estructurales

Bomberos Voluntarios de Adeje organiza la tercera edición del Workshop de Incendios Estructurales en la Comunidad Autónoma de Canarias del 14 al 16 de abril y del 17 al 19 de abril

Incendio en terrazas de Puerto Santiago

Incendio en terrazas de Puerto Santiago / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife acogerá esta próxima semana a varios de los mejores especialistas en incendios estructurales de España.

Bomberos Voluntarios de Adeje celebrará la tercera edición del Workshop de Incendios Estructurales en la comunidad autónoma de Canarias.

La entidad organizadora considera que se trata de una formación de alto valor pedagógico, que ha logrado reunir "a los mejores especialistas del panorama nacional" en intervención en este tipo de servicios.

Incendios estructurales son aquellos fuegos que se hallan fuera de control y afectan a edificaciones como casas, edificios, locales comerciales, naves o fábricas, tanto de construcción sólida como precaria. Estos sucesos suelen originarse por fallos eléctricos, fugas de gas o descuidos humanos, por ejemplo.

Dos convocatorias

Las Jornadas de trabajo tendrán lugar en las instalaciones del parque de bomberos de Adeje en dos convocatorias, del 14 al 16 de abril y del 17 al 19 de abril, con un programa idéntico en ambas. Están orientadas a garantizar la máxima calidad formativa mediante clases a grupos reducidos.

Bajo el título Gestión de las tres doctrinas en los S.P.E.I.S. (Estrategia, Táctica y Operativa): Incendios estructurales en edificios de uso público, esta iniciativa se consolida como una de las citas formativas más relevantes del país, según sus promotores.

En esta edición, destaca especialmente la participación de instructores de primer nivel, referentes en cada una de sus especialidades.

Teoría y práctica

El programa combina formación teórica avanzada con talleres prácticos en escenarios controlados, abordando aspectos clave, como el comportamiento del fuego en compartimentos, la gestión del aire en intervención, técnicas de rescate de bomberos, ventilación, hidráulica aplicada y control en incendios complejos en estructuras turísticas u hospitalarias.

La alta demanda generada por esta formación ha quedado reflejada en la rápida ocupación de todas las plazas disponibles, que se cubrieron en un corto periodo de tiempo.

Dicha aceptación demuestra el interés y la necesidad de este tipo de iniciativas en el sector, explican desde Bomberos Voluntarios de Adeje.

Noticias relacionadas

Respaldo público y privado

La tercera edición del Workshop cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, así como de las empresas Partenon, Urbantech, MSA y Global Projects & Supplies, entidades comprometidas con la mejora continua, la profesionalización y la seguridad en los servicios de emergencia, apuntan los promotores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve la fiesta de Bienvenida al Verano de Santa Cruz de Tenerife
  2. El obispo de Tenerife desea que el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria estén juntos en la misa del papa
  3. La Nasa visita Tenerife para evaluar el HUC como punto clave en rescates de astronautas en el Atlántico
  4. El AD Mérida - CD Tenerife se verá gratis en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el partido por TV y en streaming
  5. Santa Cruz de Tenerife aplica mano dura contra el vertido incontrolado de enseres
  6. Las ampas de Canarias rechazan la nueva ley que garantiza la autoridad de los docentes: 'Es una norma vacía y redundante
  7. Bejía en La Laguna: cuidar la raíz
  8. Hasta el 80% del personal laboral autonómico podría convertirse en funcionario

Tenerife acoge unas jornadas con varios de los mejores especialistas en incendios estructurales

Tenerife acoge unas jornadas con varios de los mejores especialistas en incendios estructurales

Tres heridos en un accidente de tráfico tras salirse un coche de la vía en La Orotava, en Tenerife

Tres heridos en un accidente de tráfico tras salirse un coche de la vía en La Orotava, en Tenerife

Canarias, vista desde el espacio tras la misión Artemis II: un manto de nubes rodea el centro de Tenerife

Canarias, vista desde el espacio tras la misión Artemis II: un manto de nubes rodea el centro de Tenerife

El misterio del cañón de dos metros de Tenerife: ¿de finales del siglo XVI o del XVIII?

El misterio del cañón de dos metros de Tenerife: ¿de finales del siglo XVI o del XVIII?

Las queserías 'gritan' auxilio para la ganadería en Pinolere, en La Orotava

Las queserías 'gritan' auxilio para la ganadería en Pinolere, en La Orotava

Adiós a las llamadas SPAM: la Policía Nacional confirma el sencillo paso con el que los tinerfeños pueden evitarlas

Adiós a las llamadas SPAM: la Policía Nacional confirma el sencillo paso con el que los tinerfeños pueden evitarlas

El Cabildo de Tenerife quiere 'bañar' de oro a Vázquez-Figueroa, el "Julio Verne del barrio de Salamanca"

El Cabildo de Tenerife quiere 'bañar' de oro a Vázquez-Figueroa, el "Julio Verne del barrio de Salamanca"

Multas de hasta 600 euros y pérdida de puntos por superar estos límites de velocidad en estas vías: la DGT pone el foco en los conductores tinerfeños

Multas de hasta 600 euros y pérdida de puntos por superar estos límites de velocidad en estas vías: la DGT pone el foco en los conductores tinerfeños
Tracking Pixel Contents