La recuperación de la playa de San Marcos, en Icod, encalla en el rifirrafe político y la burocracia

Es una de las zonas de baño más importantes y emblemáticas del norte de Tenerife. Pero no parece suficiente. La playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, lleva más de diez años de espera de una reforma que no arranca. Ha perdido mucha arena y todo el entorno pide a gritos una rehabilitación. Pero el último proyecto para su recuperación está encallado desde hace casi tres años por el pique político y la lenta burocracia administrativa.

El alcalde de la Ciudad del Drago, Javier Sierra (AI), abrió la ‘caja de pandora playera’ al publicar dos vídeos en sus redes sociales en los que acusa directamente al exalcalde del municipio y actual viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González (CC), del bloqueo del plan de rehabilitación. A esta denuncia pública le siguió una respuesta de González también en vídeo y otra más por escrito.

El presidente de la Corporación icodense lo deja claro: "No vamos a permitir que los intereses políticos de unos pocos pongan en juego la recuperación de la playa de San Marcos". Por su parte, el nacionalista icodense llama mentiroso a Sierra: "Me veo en la obligación de desmentir la gran cantidad de mentiras, falsedades y verdades a medias realizadas nuevamente". Y mientras el cruce de acusaciones sube de tono, la espera se eterniza.

Un proyecto consensuado parado

A esta batalla dialéctica de los políticos icodenses se suma la maraña burocrática. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos aprobó en pleno el proyecto de recuperación –heredado del mandato anterior– el 17 de agosto de 2023. Una iniciativa consensuada por técnicos, la plataforma ciudadana SOS Playa de Marcos y partidos políticos, y también ratificada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el 9 de enero del mismo año.

En esa aprobación del pleno municipal icodense también se pusieron a disposición los terrenos necesarios para la actuación y el compromiso institucional del mantenimiento del litoral. Casi tres años después, el plan de recuperación se ahoga en un galimatías lleno de respuestas tardías, largos plazos y debates acerca de a quién compete la urgente actuación. Tanto Sierra como González se enzarzan para demostrar, con documentos y fechas, cuál está siendo su papel en la playa de San Marcos.

Quién es quién en San Marcos

Un informe técnico del servicio de impacto ambiental de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias establece claramente cuál es la función de cada administración. Dicho documento se emitió el 21 de octubre de 2025. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos es el promotor del proyecto de construcción, quien pretende realizar una obra con independencia de qué administración sea competente para autorizarla.

El órgano sustantivo es quien finalmente autoriza el proyecto por competencia según la finalidad del mismo. La dirección general aclara en el informe que en este caso es la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Ejecutivo regional. Y por último, el aval ambiental depende de la propia Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático.

Así, el Consistorio icodense, como promotor, debe presentar ante la Dirección General de Costas la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental acompañando, además del proyecto técnico, el contenido ambiental. Según la Administración local, solicitaron el inicio del procedimiento el 28 de octubre de 2025. La reiteraron al mes siguiente. La respuesta de la Dirección General de Costas no llegó y vencido el plazo de cuatro meses -el pasado febrero- para responder, se entiende desestimada la solicitud del Ayuntamiento por silencio administrativo.

El hartazgo ciudadano por la parálisis de la playa de San Marcos va a más. En 2014, hace ya 12 años, un grupo de vecinos se unió para crear la plataforma SOS Playa de San Marcos. Celebraron la primera manifestación en septiembre de ese año, siguiendo con las reivindicaciones prácticamente sin descanso. Una de las componentes, Elsa León, expone que el principal motivo por el que formaron el colectivo fue "al ver la pérdida de arena que estaba sufriendo la playa". Tanto para ella como para Ana Delia González, otra integrante, la construcción del refugio pesquero en 1984 fue la principal causa de esta merma.

Integrantes de la plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos / Arturo Jiménez

No se equivocan. Los técnicos que redactaron el proyecto de recuperación de la playa icodense hablan de una clara pérdida de arena entre marzo de 1994 y diciembre de 1995, especialmente en la zona del muro de contención en la carretera hacia el refugio pesquero. Es la zona en la que también se sitúan las duchas y cuyo suelo se desplomó recientemente por la acción del mar. Además, los técnicos explican que la falta de arena está causada por los golpes del oleaje contra los elementos artificiales y naturales de la bahía. Lo definen como "reflexiones". Al fin y al cabo, la fisonomía natural de San Marcos no ha parado de modificarse a lo largo del tiempo por la introducción de elementos artificiales.

El proyecto de recuperación

El proyecto de recuperación contempla seis actuaciones básicas, entre las que está la recarga de la bahía con arena de machaqueo. Son necesarios 40.852 metros cúbicos para la regeneración de la playa. En la parte oeste se plantea la demolición del paseo marítimo y el muro dañado, junto a la retirada de bloques de hormigón. Además, se dispone un dique de escollera natural en ese lateral.

Al este, el lado más complicado, desaparece la escollera natural que está por fuera del refugio pesquero, la reducción del mismo y un dique para evitar las pérdidas de arena al no comprometer el movimiento de las olas (antirreflexivo). También se mejora la franja de protección ante posibles desprendimientos. Por otra parte, el presupuesto de ejecución es de más de seis millones de euros con un plazo estimado de ejecución de 20 meses, algo menos de dos años.

Ante la situación de la playa de San Marcos, la plataforma ciudadana no se resigna. Plantean una nueva concentración en la sede del Gobierno de Canarias o ante la Viceconsejería de Infraestructuras del ente regional el próximo 16 de mayo. "Alguien está frenando el proyecto de recuperación, que está aprobado y que nosotros aceptamos", argumenta Ana Delia González. "Hemos luchado muchísimo para que la rehabilitación sea lo menos agresiva posible pero ya después de estar aprobado el proyecto, que no se ejecute no se entiende", añade León.

Un coste asumible

Las vecinas consideran que el coste del proyecto, que no llega a los siete millones de euros, es "calderilla" para las administraciones públicas. No se posicionan políticamente porque "a nosotros lo único que nos interesa es la recuperación de la playa", sentencia González, quien ya no puede acceder a bañarse si no es con la ayuda de los socorristas por la presencia mayoritaria de callaos en vez de arena. Se quejan del gran estado de deterioro que presenta la bahía más allá de la pérdida de arena.

"A la playa de San Marcos ya le han puesto sedantes; ya no puede ir a peor. Los ciudadanos de Icod de los Vinos no nos merecemos que este así. ¿Tan insignificantes somos?". Lo pregunta Elsa León con resignación. La imagen actual de una de las playas más emblemáticas del norte de Tenerife asusta y es necesario una actuación revulsiva para sacarla del estado crítico en el que se encuentra.