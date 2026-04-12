Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'

El futuro Parque Litoral de Punta Brava, en el Puerto de la Cruz, se perfila como una de las actuaciones más simbólicas del nuevo programa insular Tenerife y el Mar 2026-2030, aprobado por el Cabildo con una inversión global de 9,6 millones de euros para mejorar espacios costeros de toda la Isla con actuaciones de mejora, acondicionamiento y acceso al litoral insular durante los próximos cinco años.

La intervención prevista en este enclave de la Ciudad Turística se concentra en una zona especialmente singular del frente costero, junto a Loro Parque, caracterizada por sus charcos naturales de lava, su paisaje abrupto y un mar habitualmente bravo –de ahí su nombre–. El proyecto aspira a transformar y ordenar este tramo, mejorando su uso y accesibilidad sin perder de vista el valor ambiental y paisajístico del entorno.

Lope Afonso, consejero de Turismo, y Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, durante una visita a la playa de Las Vistas / El Día

La primera fase del parque litoral abarcará el espacio comprendido entre Playa Punta Brava y la calle Tegueste, y ya cuenta con la puesta a disposición de los terrenos para su ejecución.

Valor añadido por el contexto

La actuación adquiere además un valor añadido por el contexto en el que se desarrolla. La zona de Punta Brava ha estado en el foco en los últimos tiempos por los problemas de saneamiento detectados en su entorno, en conexión con la situación de la cercana Playa Jardín.

La inversión del programa ‘Tenerife y el Mar’ en el quinquenio 2026-2030 asciende a un total de 9,6 millones de euros

El proyecto de Punta Brava forma parte de la nueva estrategia insular para el litoral. Tenerife y el Mar contempla una inversión total de 9.640.142 euros, de los que 8,1 millones serán aportados por la corporación insular y alrededor de 1,4 por los ayuntamientos.

Una veintena de actuaciones

La iniciativa prevé decenas de actuaciones distribuidas por diferentes municipios de la Isla, con intervenciones centradas en la mejora de playas, charcos, senderos, accesos y paseos marítimos. Entre ellas figuran el acondicionamiento de la playa de San Marcos y El Caletón, en Garachico; la mejora del Paseo de Martiánez, también en Puerto de la Cruz; los accesos a Los Patos, en La Orotava; la ordenación del frente litoral de El Pris y La Barranquera, en Tacoronte; la adecuación de accesos a Las Gaviotas y Valleseco, en Santa Cruz y la renovación del paseo de madera de El Médano y Los Abrigos, en Granadilla. El plan incluye asimismo actuaciones en espacios costeros de Adeje, Arico, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide, entre otros municipios, dentro de una estrategia que busca repartir la inversión por el conjunto de la costa tinerfeña y reforzar tanto su valor turístico como su uso ciudadano.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, señala que «este programa es pilar fundamental para desarrollar de manera sostenible los recursos del litoral, reforzando la calidad del destino y garantizando su conservación para las futuras generaciones». Afonso destaca «una apuesta por un modelo turístico equilibrado, que mejora la experiencia de residentes y visitantes al tiempo que protege nuestros valores naturales». Subraya que el objetivo pasa por «promover el equilibrio territorial, mejorar la accesibilidad y garantizar un uso responsable de nuestra costa, integrando protección del entorno con desarrollo económico local».