La Aemet avisa de viento fuerte en Tenerife para el lunes: suben las temperaturas y persiste la inestabilidad

El tiempo en Tenerife este lunes estará marcado por el viento intenso y un ligero ascenso de las temperaturas, en una jornada en la que la estabilidad será relativa. Según la AEMET, el alisio soplará con fuerza, dejando rachas muy intensas en varias zonas de la isla, mientras las precipitaciones serán poco probables y débiles.

En Tenerife, los cielos estarán nubosos a primeras y últimas horas en el norte, con intervalos nubosos durante el resto del día, mientras que en cumbres y vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte durante la primera mitad de la jornada.

Tenerife: más calor en interior y viento muy fuerte

Las temperaturas mínimas apenas variarán, pero las máximas experimentarán un ligero ascenso en zonas de interior y medianías, que podría ser moderado en la vertiente sur. En Santa Cruz de Tenerife, los valores se moverán entre los 17 y 22 grados.

El viento será el gran protagonista, soplando del nordeste con intensidad moderada, pero con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el noroeste, la vertiente sureste y zonas altas, especialmente durante la madrugada.

Resto de Canarias: subida térmica y temporal marítimo

En el resto del archipiélago, el tiempo será similar, con intervalos nubosos en el norte y cielos más despejados en el sur. En Gran Canaria, se esperan nubes en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles, mientras que en el sur predominarán los cielos despejados.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, habrá intervalos nubosos en el norte con posibilidad de lluvias débiles a primeras horas, tendiendo a mejorar durante el día. Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura comenzarán con nubosidad de madrugada, dando paso a cielos poco nubosos, con temperaturas máximas en ligero ascenso en interiores.

El viento del nordeste soplará con fuerza en todas las islas, con rachas muy fuertes en cumbres, vertientes expuestas y zonas de litoral, especialmente en Gran Canaria y las islas occidentales.

Oleaje, nieve y viento / Rafael Arturo Jiménez Rivero

En el mar, la situación será adversa, con viento de fuerza 5 a 6, localmente más intenso, generando fuerte marejada o mar gruesa, y mar de fondo del norte o noroeste que alcanzará entre 2 y 4 metros a partir de la tarde.

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En definitiva, la AEMET prevé para Tenerife un lunes con más calor en zonas interiores pero marcado por el viento intenso, dentro de un episodio típico de alisios reforzados en Canarias.