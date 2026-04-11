Las queserías 'gritan' auxilio para la ganadería en Pinolere, en La Orotava

Las queserías piden auxilio para el sector de la ganadería en el barrio de Pinolere, en La Orotava, en la celebración de la XV feria de quesos de Canarias. La base de su producto, la leche, depende de un oficio en peligro de extinción en el Archipiélago. "Cada vez hay menos ganaderos, ese es el problema. Hay menos dinero, menos ayudas, menos subvenciones", diagnostica Edelmira Alonso Padrón, que gestiona la quesería Siete islas, siete quesos desde hace 23 años.

La cita con el queso canario exhibe este fin de semana un gran potencial gracias una producción internacionalmente conocida con premios y reconocimientos. Pero la cara b de la moneda está en las quejas de productores como Alonso Padrón, Alberto Montesdeoca García y Daniel Cruz que señalan a la burocracia y la falta de ayudas. A esa llamada de auxilio acuden miles de personas que pasaron por el recinto ferial de Pinolere para comprar y degustar los manjares lácteos de una treintena de queserías de Canarias.

Montesdeoca regenta un negocio familiar del mismo nombre. Desde 1984, tres generaciones pasaron por el liderazgo de la quesería y "ya son tantos los premios recibidos que perdimos la cuenta. Nos sirven para verificar que seguimos haciendo el trabajo bien", comenta. Para él no es difícil producir queso en Canarias. "Si lo has aprendido como un oficio, es maravilloso. Sí que es cierto que la burocracia se ha convertido en un gran problema para los ganaderos y las explotaciones en sí", confiesa. El quesero, originario de Tijoco (Adeje) asegura que se dedican muchos recursos a los trámites administrativos y no tanto a lo que "deberíamos poner nuestra energía, que es la producción de queso". Explica que un estudio estima que en las explotaciones ganaderas de Europa se dedican entre dos y tres horas de media al día a gestiones de oficina. "Nosotros formamos a nuestro equipo para esta tarea porque normalmente las asesorías externas no están familiarizadas con este tipo de papeleo", añade.

Feria del queso en Pinolere, Tenerife / Arturo Jiménez

Daniel Cruz forma parte de la Quesería de Benijos, de La Orotava. La empresa surgió de una cooperativa de Candelaria, cuya "misión era ayudar a la ganadería y agricultura de Tenerife. A raíz de esto, nació la quesería en 1998", relata. El diagnóstico de Cruz acerca del sector quesero en Canarias es ambivalente. "Es como bien y mal. Se demanda queso, pero a la vez se pierde ganadería. Se nos exige tener un precio asequible para el consumidor y a la vez tenemos que pagar un precio competitivo por la leche. Se complica mantener una buena cifra para los ganaderos y a la vez sostener un coste relativamente bajo para el consumidor", declara.

No todo es malo

Negatividades aparte, el sector de la quesería en Canarias goza de buena calidad. Eso sí, siempre a expensas de su base, la leche. Para Edelmira Alonso Padrón el queso es "mi vida. Es mi trabajo. La gente viene buscándote en cada feria y eso es lo más bonito del mundo. Es fundamental y significa que estás haciendo las cosas bien", dice con una sonrisa en la cara. Para ella, la clave para impulsar el sector está en "fomentar más y más la actividad. A mí me repercute que no ayuden a mi ganadero. Dependemos el uno del otro". Vende todo tipo de quesos y en el puesto que tiene en Pinolere se concentran "ganaderos pequeños y es todo artesanal. Pero ahora mismo, de punta a punta de la feria de Pinolere, cualquiera de los quesos que encuentres es bueno", sentencia.

Alberto Montesdeoca García está desarrollando nuevos productos lácteos dentro de su quesería. Acaban de sacar yogures y leche fresca. "Nos costó mucho llegar a comercializarlo, pero está teniendo mucho éxito entre los cocineros y el público local", sostiene en un afán de dar cabida a otra línea en su negocio familiar sin dejar de lado a la leche y la ganadería. De la misma manera, mantienen un queso tradicional untado en higo que destaca por el cromatismo de su piel. "Hacemos un jugo de higo que ponemos en barrica a madurar, igual que el queso. El sabor queda ligeramente y ayuda a madurar muy bien porque el higo retiene la humedad", describe.

Feria del queso en Pinolere, Tenerife / Arturo Jiménez

La Quesería de Benijos, en La Orotava, presume de tener algunos rebaños de cabras pastoreando muy cerca de donde se produce el queso. "Recogemos la leche muy cerquita, aunque también lo hacemos en todo Tenerife o en otros puntos de Canarias. Nuestra base de producción procede de todo el Archipiélago al 100%", destaca. Los de La Orotava son especialistas en quesos frescos y tienen cámaras de maduración en La Laguna y también en La Esperanza. "El queso es muy importante en Canarias porque es como una forma de vida. Es una tradición. Incluso hacer almogrote es una manera de conservarlo y habla de lo fundamental que era en la gastronomía de las familias antes. Para mí el queso supone mucho", concluye.