La Nasa visita Tenerife para evaluar el HUC como punto clave en rescates de astronautas en el Atlántico

Una delegación de la NASA visita este lunes el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias para evaluar sus capacidades sanitarias y su posible papel como punto de apoyo en operaciones de rescate de astronautas en el Atlántico. La visita se enmarca en una ronda de encuentros que la agencia espacial está desarrollando en el archipiélago, donde analiza recursos estratégicos ante posibles escenarios de contingencia vinculados a misiones espaciales.

El Gobierno de Canarias ha destacado que la comunidad autónoma podría desempeñar un papel relevante gracias a su posición geográfica en el Atlántico y a sus infraestructuras sanitarias especializadas. En concreto, el HUC cuenta con recursos avanzados, incluyendo medicina hiperbárica, clave en situaciones de rescate y recuperación tras misiones espaciales.

Se cumplen 50 años de la primera planta de psiquiatría de Canarias, en el HUC / Andrés Gutiérrez

Relación con el programa Artemis

Este interés de la NASA se enmarca dentro del Programa Artemis, con el que la agencia pretende llevar de nuevo al ser humano a la Luna en los próximos años. Dentro de este contexto, se estudian posibles ubicaciones para apoyo logístico y sanitario en caso de amerizajes o emergencias en el océano Atlántico.

La delegación está formada por destacados responsables de la NASA, entre ellos el director médico James D. Polk, junto a especialistas del Centro Espacial Johnson y responsables de coordinación de contingencias. En el encuentro también participan representantes del sistema sanitario canario, como el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, y responsables del propio hospital.

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Esta visita refuerza el posicionamiento de Canarias como un enclave estratégico no solo turístico, sino también científico y logístico a nivel internacional, con potencial para integrarse en futuras operaciones espaciales.