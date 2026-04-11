El Festival Tenerife Isla Violeta promueve la igualdad con más de 30 actividades en el Puerto de la Cruz

El Cabildo de Tenerife celebra este sábado 11 de abril el Festival Isla Violeta, una jornada dedicada a promover la igualdad de género y concienciar sobre temas cruciales como la conciliación y la corresponsabilidad. En colaboración con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el evento desplegó más de 30 actividades gratuitas en diversos puntos del municipio, con el objetivo de involucrar a toda la ciudadanía en la construcción de una sociedad más igualitaria y justa.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, acompañada de la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, y el concejal de Igualdad del Puerto de la Cruz, David Hernández, estuvo presente en el evento, que contó con una amplia programación para toda la familia, desde cuentacuentos hasta conciertos y exposiciones.

Más de 30 actividades para todos

El Festival Isla Violeta se centró en fomentar la participación activa de la sociedad tinerfeña en la lucha por la igualdad de género. Rosa Dávila subrayó que el evento tiene un enfoque intergeneracional, destacando la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la defensa de los derechos de las mujeres y en el avance hacia una igualdad real.

Patricia León, directora insular de Igualdad, explicó que la jornada estaba pensada como un espacio de encuentro y convivencia donde las personas pudieran aprender, compartir y disfrutar mientras reflexionaban sobre temas como la diversidad de género y la igualdad.

Festival Tenerife Isla Violeta / El Día

Un enfoque integral: igualdad y corresponsabilidad

La programación del evento se enmarca dentro de las acciones del Cabildo por el Día Internacional de la Mujer, cuyo foco este año se pone en la corresponsabilidad de los cuidados y en la distribución equitativa de las tareas domésticas. En palabras de David Hernández, concejal del Puerto de la Cruz, el municipio sigue consolidándose como un referente en la defensa de los derechos de las mujeres, con políticas feministas situadas en el centro del debate público.

El festival también fue un espacio para visibilizar los avances conseguidos en la lucha feminista y la necesidad de continuar con el trabajo hacia una igualdad plena.

Actividades destacadas

El evento, que tuvo su epicentro en la Plaza de la Iglesia del Puerto de la Cruz, ofreció una variada programación durante todo el día, que incluyó actividades para todos los gustos. Desde la inauguración con la actuación musical de Maracatú 4.1 hasta conciertos de la Sax Pack Big Band y Paradise Swing Canarias, el festival contó con actividades para todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas se incluyen:

Cuentacuentos : “ Los Tesoros de la Abuela ” con Samantha Moreno (12:00 horas).

: “ ” con (12:00 horas). Monólogo : “ El reparto ” con Carmen Cabeza (16:30 horas).

: “ ” con (16:30 horas). Conciertos: Con la participación de Jela (17:35 horas) y muchos más.

Además, se proyectaron documentales producidos por el Cabildo, como “Las mujeres rurales en la Transición Española”, que destaca la importancia de las mujeres rurales en la historia reciente de Tenerife, y “Triángulos Rosas”, un recorrido por la vida de tres mujeres durante la represión franquista.

Festival Tenerife Isla Violeta / El Día

Talleres y exposiciones

La jornada también ofreció una serie de talleres y actividades interactivas. En la Carpa Olympe de Gouges, por ejemplo, se realizaron talleres de fanzine (con inscripción previa), y la Carpa Centro Municipal de las Mujeres presentó actividades participativas y dinámicas relacionadas con la igualdad. También se llevaron a cabo exposiciones como “Escritoras canarias” y “La conquista de los derechos de las mujeres”.

Además, se llevó a cabo una visita guiada titulada “Rincones con Perspectiva”, que destacó el legado de mujeres pintoras, escritoras, científicas y otras figuras históricas del Puerto de la Cruz. Esta actividad requería inscripción previa y estaba dirigida a poner en valor la aportación femenina a la cultura y la ciencia de la isla.

La importancia de la visibilidad y la educación en la igualdad

Este tipo de eventos no solo buscan concienciar a la sociedad sobre la importancia de la igualdad de género, sino también educar a las futuras generaciones sobre el valor de la corresponsabilidad en los hogares. Como destacó Patricia León, es crucial que la población joven se involucre en la lucha por la igualdad y entienda el camino recorrido para conseguir derechos y libertades fundamentales.

La educación y la sensibilización son esenciales para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria. Para ello, iniciativas como el Festival Isla Violeta juegan un papel clave al ofrecer un espacio para el aprendizaje, la reflexión y la diversión, todo ello en torno a un tema tan relevante como la igualdad de género.

Un festival que se consolida año tras año

El Festival Isla Violeta se está consolidando como uno de los eventos más importantes en Tenerife en cuanto a la visibilidad y promoción de los derechos de las mujeres. Aunque inicialmente estaba previsto celebrarse en marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el festival se trasladó a abril debido a la borrasca Therese. Sin embargo, la jornada mantuvo su propósito y logró reunir a cientos de personas en una fiesta de igualdad, convivencia y cultura.

Este tipo de actividades también resalta la importancia de seguir apoyando políticas públicas que trabajen por la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género, elementos esenciales para alcanzar una sociedad más justa.