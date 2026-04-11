La DGT lo hace oficial: cambia las normas y estrena una nueva señal que afectará a miles de conductores tinerfeños
Los conductores se enfrentan a sanciones de 200 euros
En las carreteras han ido apareciendo nuevas señales, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) busca garantizar la segural vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, adaptarse a los nuevos modelos de movilidad es fundamental, los conductores deben conocer el significado de las señalizaciones para evitar sanciones y circular correctamente.
Una de las últimas señales que desconocen los conductores, se trata de un distintivo en el que aparece un rombo blanco sobre un fondo azul. Aunque todavía no tenga presencia en todas las comunidades autónomas, las autoridades advierten que sancionarán a los conductores que no la respeten.
¿Qué significa esta señal?
Esta señal indica la existencia de un carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación), una vía reservada para mejorar la fluidez del tráfico, especialmente en los accesos a grandes ciudades en horas punta. El objetivo de esta señalización es reducir atascos, fomentar el uso compartido del coche y disminuir la contaminación.
Por este carril, solo pueden circular vehículos que lleven dos o más ocupantes, aunque en determinados tramos se puede exigir un mínimo de tres personas. Los taxis, autobuses y determinados vehículos que cuenten con permisos específicos o distintivos ambientales también están autorizados a utilizarlo.
Dónde se encuentran estas señales
Aunque esta señal es común en otros países, en España su implantación está siendo progresiva. De momento, se encuentra instalada en vías de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Valencia o Barcelona. En las Islas Canarias, como su instalación es progresiva todavía no se ha instalado.
Sanciones
No respetar estos carriles puede salir caro a los conductores, ya que circular por un carril VAO sin cumplir los requisitos está considerado una infracción leva que acarrear sanciones de hasta 200 euros. Además, las agentes de tráfico intensifican los controles en este tipo de vías cuando los desplazamientos aumenta por vacaciones o festivos.
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